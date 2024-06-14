Сенаторы ознакомились с деятельностью центра трансфузиологии

Председатель Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов посетил Научно-производственный центр трансфузиологии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты
Центр на сегодняшний день является ведущей организацией в службе крови нашей страны, которая обеспечивает доступность и качество трансфузионной терапии при оказании неотложной и высокоспециализированной медицинской помощи населению.
Как подчеркнул Маулен Ашимбаев в ходе общения с коллективом медицинского учреждения, Центр трансфузиологии – это флагман службы крови Казахстана, ключевой элемент национальной системы здравоохранения, обеспечивающий безопасность и доступность трансфузионной терапии.
Согласно приведенной статистике, за последние пять лет количество доноров выросло на 14,4%, а число переливаний крови увеличилось на 13,6%. Ежегодно проводится более 380 тысяч переливаний крови, и почти 100 тысяч пациентов получают жизненно важные продукты донорской крови.
В ходе общения с коллективом центра спикер Сената отметил, что главой государства уделяется приоритетное внимание вопросам здравоохранения. Предпринят ряд мер, которые направлены на решение актуальных вопросов и совершенствование системы здравоохранения.
«По инициативе президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева на системной основе осуществляются комплексные реформы в сфере здравоохранения. Недавно был принят соответствующий закон с целью повышения статуса медицинских работников, улучшения условий их труда и защиты прав. Надеемся, что такие конкретные шаги окажут положительное влияние на деятельность и этого центра. Сенат, со своей стороны, продолжит оказывать законодательное содействие развитию сферы здравоохранения. Позвольте выразить глубокую благодарность и признание за вашу профессиональную деятельность», – сказал Маулен Ашимбаев и поздравил коллектив Центра с предстоящим профессиональным праздником.