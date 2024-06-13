Маулен Ашимбаев о республиканском бюджете: Нужно реалистично смотреть на наши расходы

Спикер Сената Маулен Ашимбаев считает, что недофинансирование регионов, проблемы с трансфертами, носят системный характер и имеют колоссальные последствия для экономического развития страны и макроэкономики в целом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Об их причинах он рассказал в ходе заседания палаты, на котором рассматривались отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2023 год.

«У нас сегодня огромные расходы, а по доходам проблемы. Соответственно, в прошлом году более-менее параметры бюджета выглядят неплохими исключительно за счет авансовых платежей по налогам за следующий год, КазМунайГаза и помимо этого, НДС экспортерам на 500 миллиардов тенге где-то не вернули в прошлом году. Это говорит о том, что у нас низкие налоговые поступления, чрезмерные ожидания по НДС, по КПН. Одновременно видим расходы бюджета с каждым годом растут. В прошлом году на 21 % по сравнению с 2022 годом», – сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению спикера Сената, для стабилизации сложившейся ситуации нужно приблизить расходы к доходам и оптимизировать некоторые позиции в рамках бюджета следующего года. Вместе с тем, не идти на радикальные меры, а учитывать последствия каждой меры, включая авансовый сбор налогов с предпринимателей.

«Нужно честно друг другу сказать, что мы КПН столько не соберем, нет налоговой базы, не развивается бизнес, НДС не соберем по тем или иным причинам, и соответственно, сократить расходы, и тогда мы придем к более-менее сбалансированному бюджету. Авансом забирать налоговые платежи у предпринимателей заранее, истощать их, - чревато тем, что и бизнес будет сталкиваться с проблемами. Поэтому нужно сокращение расходов, реалистично посмотреть на наши расходы, не увлекаться авансом забирать налоги, тогда мы придем к более или менее оптимальному бюджету», – подчеркнул председатель палаты.

Более того, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, увеличение расходов создает дополнительную фискальную нагрузку и влияет на уровень инфляции, что впоследствии несет целый ряд проблем в социальной сфере.