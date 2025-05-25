Фото: акимат Акмолинской области

Это первый этап работ, охватывающий более 76 километров инженерных коммуникаций. На сегодняшний день завершено 65% от общего объёма: проложено 45 километров новых труб.

Проект предусматривает полную замену изношенных водопроводных сетей на современные и надёжные. По плану будет построено 72,7 километра новых линий. Общая стоимость проекта составляет 3 382,9 млн тенге. В 2024 году уже освоено 2 017,5 млн тенге, а до конца текущего года предусмотрено дополнительное финансирование в размере 692,5 млн тенге.

Подрядчиком выступает ТОО «УниверсалСтройСервис». Договорная стоимость работ составляет 3 279,9 млн тенге.

Как отметили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области, все работы ведутся по графику. Завершение строительства планируется в ноябре этого года. После ввода системы в эксплуатацию более 18 тысяч жителей Макинска будут обеспечены стабильным централизованным водоснабжением.

Реализация проекта позволит не только улучшить доступ к чистой воде, но и повысить санитарные условия и комфорт проживания в городе.