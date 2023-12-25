Максимальный результат

Спорт
4
Аскар Бейсенбаев

Сборная Казахстана по футзалу стала единственной командой в Европе, которая выиграла все матчи отборочного цикла на чемпионат мира.

фото kff.kz

Мы уже сообщали, что наша национальная команда досрочно прошла на первенство планеты, которое в следующем году состоится в Узбекистане. Сборная Казахстана стала единственной дружиной из европейского отбора, которой удалось выиграть все шесть матчей в элитном раунде. Подопечные Рикардо Кака по два раза обыграли сборные Нидерландов (2:0, 2:0), Азербайджана (4:2, 3:2) и Румынии (4:3, 2:0) и с 18 очками заняли первое место в группе А. Таким образом, Казахстан в четвертый раз вышел в финальную часть футзального мундиаля.

Последний поединок в данном турнире мы провели на выезде против Румынии и выиграли его с «сухим» счетом 2:0. Счет на 7-й минуте открыл Чингиз Есенаманов, а во втором тайме Биржан Оразов забил второй мяч.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака дал интервью пресс-службе Казахстанской федерации футбола после победы над румынами.

– Одно слово – радость! Радость за ребят, радость за тех, кто прошел весь этот путь – элитный раунд. Я благодарен им, также благодарен ребятам, которые не приехали сюда, тем, кто играл меньше, кто играл больше... И я рад за тех ребят, кто провел сегодня здесь свою первую игру за сборную. Они вышли на поле, играли и получили моральный подъем. Рад и за Казахстан, конечно! И о болельщиках. Я уже говорил, что это, наверное, тенденция: где бы мы ни были – наших болельщиков больше, чем местных, даже здесь! И это очень приятно, – сказал он.

Помимо Казах­стана на чемпионат мира-2024 отправятся: победитель группы В – Украина, группы С – Франция (причем впервые в своей истории), группы D – Испания и группы Е – Португалия.

Еще две путевки разыграют лучшие ­команды, занявшие в своих группах вторые места: это Нидерланды, Хорватия, Польша и Финляндия (они сыграют 8–17 апреля 2024 года). Примечательно участие в стыковых поединках голландцев, которых никто не относил к фаворитам. Им добавили очки в проигранных матчах Румынии (румыны нарушили регламент и получили технические поражения), они обыграли дома сильную сборную Азербайджана – 3:0 и, самое главное, смогли обойти итальянцев (двукратных чемпионов Европы и серебряных призеров чемпионатов мира) по дополнительным показателям среди лучших вторых команд.

Финальная часть чемпионата мира по футзалу пройдет в Узбеки­стане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

#Спорт #чемпионат #футзал #мини-футбол

Популярное

Все
Штормовое предупреждение объявлено в 16 областях
Открывший аварийную дверь самолета пассажир привлечен к ответственности
Неизвестный взорвал гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си»
Около 5 тыс. абонентов подключили к газу в Астане
В Лондоне задержан подозреваемый в краже новой работы Бэнкси
Шесть туш косуль нашли во внедорожнике в Павлодарской области
Почему чёрная икра в 8 раз дороже красной
Вооруженные силы почтили память батыра Бауыржана Момышұлы
Схемы движения ряда маршрутов изменены в Астане
Правительство приоритетно будет поддерживать проекты по переработке сельхозпродукции
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Через тернии к звездам
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Украина и Румыния уладили спор о канале в дельте Дуная
Шавкат Рахмонов одержал 18-ю досрочную победу в ММА и 6-ю в UFC
Обувь в Казахстане подорожала на 13% за год
Казахские боксеры на равных дрались со сборной мира
Гендиректор МАЭК уволился по состоянию здоровья
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Жителю Костанайской области вернули скот на 35 млн тенге
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии
Жители Алматы почувствовали землетрясение
Рост экономики и замедление инфляции наблюдаются в Казахстане по итогам года
Токаев направил телеграмму соболезнования эмиру Кувейта
Двух мужчин из-подо льда вытащили в Костанайской области
Скляр ознакомился с планами по возрождению Qarmet
Нетаньяху намекнул на подготовку новой сделки по освобождению заложников
Победителем яркого международного телепроекта «Большая опера» стал казахстанец Динмухамед Кошкинбаев
Найденный в Актау фламинго умер по дороге в зоопарк
Морозы сохраняются на востоке Казахстана
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Судебная система в контексте реформ
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
Tesla начала продажи пикапа Cybertruck
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай

Читайте также

«Барыс» обыграл «Сочи»
Рыбакина снялась с турнира в Абу-Даби
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА
Рыбакина обыграла Соболенко на турнире WTL

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]