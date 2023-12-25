Максимальный результат

Мы уже сообщали, что наша национальная команда досрочно прошла на первенство планеты, которое в следующем году состоится в Узбекистане. Сборная Казахстана стала единственной дружиной из европейского отбора, которой удалось выиграть все шесть матчей в элитном раунде. Подопечные Рикардо Кака по два раза обыграли сборные Нидерландов (2:0, 2:0), Азербайджана (4:2, 3:2) и Румынии (4:3, 2:0) и с 18 очками заняли первое место в группе А. Таким образом, Казахстан в четвертый раз вышел в финальную часть футзального мундиаля.

Последний поединок в данном турнире мы провели на выезде против Румынии и выиграли его с «сухим» счетом 2:0. Счет на 7-й минуте открыл Чингиз Есенаманов, а во втором тайме Биржан Оразов забил второй мяч.

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака дал интервью пресс-службе Казахстанской федерации футбола после победы над румынами.

– Одно слово – радость! Радость за ребят, радость за тех, кто прошел весь этот путь – элитный раунд. Я благодарен им, также благодарен ребятам, которые не приехали сюда, тем, кто играл меньше, кто играл больше... И я рад за тех ребят, кто провел сегодня здесь свою первую игру за сборную. Они вышли на поле, играли и получили моральный подъем. Рад и за Казахстан, конечно! И о болельщиках. Я уже говорил, что это, наверное, тенденция: где бы мы ни были – наших болельщиков больше, чем местных, даже здесь! И это очень приятно, – сказал он.

Помимо Казах­стана на чемпионат мира-2024 отправятся: победитель группы В – Украина, группы С – Франция (причем впервые в своей истории), группы D – Испания и группы Е – Португалия.

Еще две путевки разыграют лучшие ­команды, занявшие в своих группах вторые места: это Нидерланды, Хорватия, Польша и Финляндия (они сыграют 8–17 апреля 2024 года). Примечательно участие в стыковых поединках голландцев, которых никто не относил к фаворитам. Им добавили очки в проигранных матчах Румынии (румыны нарушили регламент и получили технические поражения), они обыграли дома сильную сборную Азербайджана – 3:0 и, самое главное, смогли обойти итальянцев (двукратных чемпионов Европы и серебряных призеров чемпионатов мира) по дополнительным показателям среди лучших вторых команд.

Финальная часть чемпионата мира по футзалу пройдет в Узбеки­стане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.