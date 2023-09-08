Максиму Галкину разрешили выступать в Казахстане

Концерты артиста состоятся в Астане и в Алматы.

Фото: с Instagram страницы maxgalkinru

В начале октября в Казахстане состоятся концерты Максима Галкина, передает корреспондент Кazpravda.kz.

Об этом сообщил директор Международного концертного агентства "Eurostar entertainment" Алексей Пучков.

«Друзья, наконец-то у нас появились хорошие новости! Концерты Максима Галкина в Казахстане всё-таки состоятся! Астана - 8 октября ЦКЗ Казахстан. Алматы - 9 октября Дворец Республики», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее юморист Максим Галкин в социальной сети разместил видео о том, что его концерт отменили в Казахстане. Чуть позже управление культуры столицы сообщило, что 1 марта поступило письмо от директора ИП «TopBilet» Асланова Р. Р о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале «Казахстан» имени Розы Баглановой 8 октября.

Там пояснили, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, поэтому организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание.