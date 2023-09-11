Ребенок ранил себя в ногу на охоте в СКО

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Как сообщил на брифинге в МВД начальник управления по контролю за оборотом оружия комитета адмполиции Асылбек Идрисов, 2 сентября в стране открыт осенний сезон охоты на водоплавающую дичь. Уполномоченные егерские службы усилили контроль.

Однако на сегодня уже зафиксированы происшествия на охоте.

К примеру, в СКО отец во время охоты дал сыну оружие. Мальчик, выстрелил из него в свою ногу, поскольку не умел обращаться с оружием.

Идрисов также рассказал о борьбе с браконьерством. Так, с начала года полицейские по республике выявили свыше 10 тысяч нарушений природоохранного законодательства, возбуждено 330 уголовных дел. Кроме того, за кражу, приобретение или сбыт объектов и продукции биологических ресурсов возбуждено 17 уголовных дел. К адмответственности привлечено более 10 тысяч нарушителей, наложено свыше 89,8 млн тенге штрафов.

В ведомстве предупредили, что за незаконную охоту предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 10 млн тенге и лишения свободы до 3 лет, а также адмответственность в виде штрафа от 5 до 70 МРП.