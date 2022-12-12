​​​​​​​Мамочки, какие бабочки!

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Андрей Кратенко

Гигантские бабочки появились на свет в Северо-Казахстанском историко-краеведческом музее.

В природе такие бабочки (называются Attacus atlas и входят в семейство павлиноглазок, отряд чешуекрылых) водятся в тропи­ческих и субтропических лесах Юго-Восточной Азии – на юге Китая, в Индонезии, Таиланде и Малайском архипелаге. В Северный Казахстан они «залетели» вместе с выставкой, гастролирующей по стране. И так получилось, что именно здесь, в Петропавловске – самом северном городе Казахстана, из куколок выползли бабочки, размах крыльев которых составляет 24 сантиметра!

Свое название – Attacus atlas – павлиноглазка получила в честь древнегреческого героя Атласа (Атланта), который держал на своих плечах небесный свод. Такое название подчеркивает гигантские размеры этого необычайного существа.

Самцы и самки павлиноглазки различаются формой крыльев. У самцов передние крылья шире задних, у самок они одинакового размера. Самки крупнее самцов, а усики у самки немного короче. Тело бабочки имеет красно-коричневый цвет. Летает павлиноглазка обычно поздно вечером и ранним утром.

Самки после выхода из куколок почти все время проводят рядом с местом окукливания в ожидании самца. Самцы же порхают в поисках самок. Перед спариванием самки выпускают феромоны через железы на конце брюшка, которые самец способен уловить на расстоянии нескольких километров. Спаривание длится несколько часов. Один самец может оплодотворить две-три самочки.

После оплодотворения самка откладывает яйца диаметром 2,5 мм на внутренней стороне листьев и... погибает. Спустя 8–20 дней из яиц выходят гусеницы. Они питаются листвой цитрусовых и вечнозеленых деревьев. Перед окукливанием гусеница плетет кокон из шелковых нитей на ветвях деревьев в подвешенном состоянии. Стадия куколки длится около четырех недель. Наконец появляется взрос­лая павлиноглазка.

Любопытно, что у этой бабочки полностью атрофирован рот. Это значит, что она вообще не добывает пищу, а питается жировыми запасами, накопленными на стадии гусеницы.

На выставке в музее можно увидеть, если, конечно, повезет, сам процесс рождения бабочек. Для этого в вольере поддерживаются тропические условия: температура от 25 до 30 градусов и влажность воздуха порядка 70%.

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