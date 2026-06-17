Вместо пастбищ – орошаемая пашня

Сельское хозяйство
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В ближайшее время около 4,5 тыс. га пастбищных угодий, расположенных близ села Калжат в Уйгурском районе Алматинской ­об­ласти, преоб­разуют в посевные ­площади.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

Здесь развернулась масштабная работа по установке автоматизированных систем капельного и дождевального орошения, датчиков влаж­ности, оборудования для цифрового анализа почвы. Кроме того, ­будут внед­рены ­элементы управления с применением ­искусственного интеллекта.

Автор идеи – компания Harvest Agro, в планах которой сформировать эффективную и устойчивую модель сельскохозяйственного предприятия за счет рационального использования подземных вод. Уже пробурено 30 из запланированных 120 скважин. Будет установлено 120 дождевальных аппаратов Center Pivot.

Главная цель – уход от традиционных методов в пользу умного земледелия, глубокая цифровизация производственных процессов. Особое внимание инвесторы намерены уделить развитию ирригационной инфраструктуры нового поколения, вовлечению в сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель.

Проект стоимостью 18,2 млрд тенге рассчитан до 2029 года. Ежегодно на полях планируется выращивать 20 тыс. тонн зерновой кукурузы и 4 500 тонн сафлора. Готовая продукция будет поставляться в соседние страны Цент­ральной Азии, а также в Китай и Иран.

Впрочем, это лишь часть крупной инвестиционной программы Harvest Agro по созданию в республике агропромышленного кластера. Он будет ориентирован на выращивание в нескольких регионах ­Казахстана кукурузы, сои, ячменя и других сельхозкультур.

Кроме того, планируется строи­тельство заводов по выпус­ку соевого концентрата, аминокислот. Из технической конопли будут изготавливать панели, утеп­лители и плиты для строительной отрасли. В рамках первого этапа проекта, стартовавшего в прошлом году в Кызылординской области, уже освоено 26,3 млрд тенге инвестиций.

Нехватка водных ресурсов стимулирует местных аграриев­ все больше применять влагосберегающие технологии. Так, ТОО «Assem Kaljat», функ­ционирующее в том же Уйгурском районе, превратило в орошае­мую пашню 2,5 тыс. га пастбищ.

Как сообщил глава компании Мурат Аубакиров, засеяно 12 сортов кукурузы, пробурено 59 скважин, проложено свыше 300 км магистральных труб капельного орошения. Для обработки полей и посева фермеры применяют современные технологии, в том числе дроны-опрыскиватели.

В планах – строительство заводов по переработке кукурузы, выпуску поливинилхлоридных труб и систем капельного орошения. Общий объем инвестиций составит 11,5 млрд тенге.

По оценкам экспертов, именно агропромышленный комплекс выступает драйвером экономики приграничного Уйгурского района. В ближайшие три года здесь планируется осуществить 18 инвестиционных проектов общей стоимостью 106 млрд тенге, что поз­волит создать порядка 1 700 новых рабочих мест.

#регионы #Алматинская область #посевная #площади

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