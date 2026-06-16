Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особое внимание правоохранители обращают на необходимость обеспечения безопасности детей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соцсетях распространяется информация о введении с 1 июля 2026 года норм, запрещающих стоянку транспортных средств на придомовых территориях. В этой связи МВД разъясняет, что изменения в Правила дорожного движения в этой части не вносились, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

«Требования к остановке и стоянке транспортных средств остаются прежними. В тоже время отмечаем, что запреты на стоянку и остановку транспортных средств на клумбах, газонах, детской и спортивной площадках является действующими нормами ПДД. Вместе с тем МВД в очередной раз призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, а также проявлять взаимное уважение и ответственность», – отметила пресс-секретарь МВД Шугыла Турлыбек.

Также она добавила, что особое внимание правоохранители обращают на необходимость обеспечения безопасности детей. Родителям и законным представителям рекомендуется усилить контроль за их поведением, регулярно разъяснять правила безопасного поведения на улице и недопустимость игр на проезжей части, вблизи дорог и иных местах, представляющих опасность для жизни и здоровья.

Только совместными усилиями возможно обеспечить безопасность дорожного движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия.
 

#МВД #заявление #дворы #парковка #территории

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