Зайцев взяли на контроль

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Если преж­де пассажиры покупали билеты, обычно уже выходя из автобуса, то теперь в соответствии с установленными республиканскими правилами они обязаны делать это либо сразу при входе в салон, либо в течение поездки до следующей остановки.

Официальные причины нововведения не названы, но можно предположить, что они введены для борьбы не только с зайцами, но и с теневым доходом водителей, которые нередко принимали оплату за проезд на собственный карточный счет в банке или наличными деньгами без выдачи билетов. В результате часть прибыли утекала мимо кассы, в то время как владельцы автопарков постоянно жаловались на низкую рентабельность некоторых маршрутов и невозможность обновления транспортных средств.

В акимате Тараза сообщили, что теперь для выявления безбилетников электронная система оплаты временно блокируется при входе контролеров в автобус. В случае отсутствия подтверждения оплаты проезда на пассажира налагается штраф в размере двух МРП (8 650 тенге).

В первые дни, видимо, для того, чтобы показать, что местные власти не шутят, контролеров даже сопровождали сотрудники правоохранительных органов.

Надо сказать, контроль на линии – инициатива хорошая. По крайней мере, так считает большинство опрошенных горожан. Тем более что в развитых странах подобная схема действует уже давно, и там это считается нормальным. Но местные жители еще не привыкли к новшеству, и многие, несмотря на новые правила, по-прежнему стремятся испытать удачу, надеясь на авось. И совершенно напрасно.

Конечно же, местным властям и пассажироперевозчикам необходимо не только практиковать постоянный контроль, но и создавать комфортные условия оплаты. Ведь не секрет, что до сих пор далеко не во всех автобусах валидаторы установлены в двух местах, к тому же QR-коды, наклеенные в салонах, бывают физически недоступны в часы пик, когда автобусы переполнены.

Да и не все могут или умеют оплачивать проезд через мобильные приложения. Особенно это касается пенсионеров и подростков, у которых, как правило, на руках только транспортная карта или наличные.

К тому же, как выяснилось, некоторым делать это не всегда удобно. К примеру, местная жительница Вероника Герман сетует, что, когда она заходит в салон с маленькими детьми, причем один из них с ограниченными возможностями, не всегда бывают свободные места. А держать сразу двоих на руках и при этом оплачивать проезд ей физичес­ки тяжело.

По словам другого горожанина, из-за задержки водителей на остановках в ожидании, когда автобус наполнится подошедшими пассажирами, нередко не соблюдаются графики движения, в результате чего поездка занимает больше времени, чем срок действия электронного билета.

И при выходе водители снова проверяют оплату. В итоге пассажирам иногда приходится платить дважды. Особенно это касается тех, кто ездит в пригороды, сравнительно недавно включенные в территорию областного центра.

Местный житель предложил пересмотреть сроки на всех направлениях, так как, к примеру, на одном маршруте, который он использует, установленный лимит действия билета меньше, чем само время поездки.

Так что, как выяснилось, нарушают установленные требования не только пассажиры, но и водители, которые, как сказала жительница Тараза Дарья Ларченко, по-прежнему не против денежных переводов на карточный счет в банке, а при оплате наличными не выдают бумажных билетов, даже если их об этом просят.

Многие таразцы возмущаются недобросовестностью водителей общественного транспорта. В частности, некоторые недовольны тем, что перевозчики не доезжают до конечной остановки или пересаживают пассажиров в другой автобус, где купленный ранее билет уже недействителен. Когда же пассажиры делают замечания водителям, то в ответ, как правило, слышат грубости. Мол, если не нравится – ходи пешком либо вызывай такси.

Тем временем городская общест­венность предлагает узаконить посадку исключительно через перед­нюю дверь с параллельной оплатой за проезд, тогда и водитель все будет видеть, и выходить из автобуса можно будет только через среднюю и заднюю двери.

Именно так и практикуется в развитых странах. Но надо учесть местный менталитет. Беда в том, что не все готовят деньги или другие средства оплаты заранее. И это создает столпотворение на передних площадках автобусов и их задержку на остановках, что, в свою очередь, приводит к срыву интервала движения и истечению срока действия электронных билетов до окончания поездки.

Поэтому, повторюсь, для освоения электронного билетирования понадобится время. И, конечно, нельзя обойтись без соответствующего надзора. В качестве последнего могут выступать контролеры. Но они должны быть закреплены если не за каждым отдельным автобусом, то уж за определенным маршрутом – точно.

А не так, как сейчас, когда их работа смахивает на рейдовый набег: заскочили, проверили, выскочили… Бывает, один и тот же автобус проверяют по несколько раз. А бывает, автобусы ходят по маршруту никем не контролируемые.

Отсутствие стабильности порож­дает ситуацию, при которой, как и прежде, оплату можно оставить на потом. Именно поэтому многие предпочитают платить по старинке – при выходе.

Думается, нельзя пускать это дело на самотек. Как известно, привить социуму полезную привычку всегда непросто. Для этого и самим горожанам нужно приложить усилия.