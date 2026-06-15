Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Солнечная энергетика продолжила свое рекордное расширение, став в прошлом году крупнейшим источником новых генерирующих мощностей в мире и обеспечив 75% прироста глобального спроса на электроэнергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-science.ru

Стремительные темпы строительства солнечных электростанций привели и к еще одному редкому событию: мировая выработка электроэнергии на ископаемом топливе сократилась, несмотря на рост общего спроса. Согласно докладу Global Electricity Review 2026 организации Ember, ключевую роль в этом сыграло быстрое наращивание мощностей чистой энергетики в Китае и Индии.

На карте выше показано, где именно в 2025 году были введены новые объемы солнечной генерации, а также выделены регионы, которые сегодня находятся в авангарде мирового энергетического перехода.

В 2025 году Китай добавил 336 миллионов мегаватт-часов новой солнечной генерации — больше, чем все остальные регионы мира вместе взятые.

Чтобы лучше представить этот масштаб: объем солнечной генерации, введенной в Китае всего за один год, превысил все потребление электроэнергии в Великобритании за 2025 год (322 миллионов мегаватт-часов).

Если исключить Китай, на весь остальной мир пришлось 300 миллионов мегаватт-часов новых солнечных мощностей. Второе место по объему прироста заняла Азия без учета Китая — 90 миллионов мегаватт-часов, за ней следуют Северная Америка (86 миллионов мегаватт-часов) и Европа (80 миллионов мегаватт-часов).

Размах китайского энергетического строительства оказывает влияние далеко за пределами страны. Китай занимает доминирующее положение в глобальной цепочке поставок оборудования для солнечной энергетики. Благодаря масштабам производства страна способна снижать себестоимость технологий и ускорять их распространение по всему миру. Однако такая концентрация также делает мировой энергетический переход более зависимым от китайской политики, торговых правил и производственных возможностей.

Прошлый год стал рекордным: в мире было введено 636 миллионов мегаватт-часов новой солнечной генерации. Это на 33% больше предыдущего рекорда, установленного в 2024 году (479 миллионов мегаватт-часов). Солнечная энергетика уже четвертый год подряд демонстрирует наибольший абсолютный прирост среди всех источников производства электроэнергии.

Единственным источником энергии, показавшим более высокий годовой прирост в последние годы, остается угольная генерация: после пандемии, в 2021 году, ее выработка выросла на 719 миллионов мегаватт-часов. Однако рост угольной генерации был обусловлен восстановлением спроса после кризиса, тогда как развитие солнечной энергетики отражает устойчивое и долгосрочное расширение генерирующих мощностей.