В Алматы представили роботакси

Транспорт

В Казахстане подготовили законодательные поправки, предусматривающие введение основных понятий, определение порядка эксплуатации роботакси

Фото: Минтранспорта

В городе Алматы вице-министру транспорта Дамиру Кожахметову было представлено роботакси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Роботакси Yandex Qazaqstan будет запускаться поэтапно – начиная с пилотного режима и ограниченного тестирования. Такой формат позволит внедрять технологии с учетом реальных условий в городе. В сервисе планируется круглосуточная связь с диспетчерами и страхование поездок. Система управления беспилотным транспортом будет базироваться на проверенных подходах к автономному вождению, включающих ИИ, постоянный мониторинг дорожной обстановки и продуманные сценарии безопасного реагирования. По мере накопления опыта и подтверждения стабильности работы сервис будет масштабироваться.

По поручению Главы государства Министерством транспорта РК ведется системная работа по формированию нормативной базы для эксплуатации роботакси. Подготовлены законодательные поправки, предусматривающие введение основных понятий, определение порядка эксплуатации роботакси, распределение полномочий государственных органов и создание необходимой правовой инфраструктуры.

Мировой опыт показывает, что беспилотные технологии уже успешно применяются в ряде стран. Для Казахстана их внедрение открывает новые возможности для развития высокотехнологичных отраслей экономики.

Наиболее перспективными площадками для реализации пилотных проектов рассматриваются города Алматы и Астана, обладающие развитой цифровой инфраструктурой и необходимыми элементами интеллектуальных транспортных систем.

Внедрение роботакси будет осуществляться поэтапно, с обязательным соблюдением всех требований безопасности.

Министерство транспорта РК продолжит работу по созданию условий для внедрения современных транспортных технологий с учетом лучших международных практик.

#Алматы #Минтранспорта #роботакси

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