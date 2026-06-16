Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции

В отношении молодого человека составлены материалы сразу по нескольким фактам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде установили и задержали 18-летнего местного жителя, который, грубо нарушая ПДД, пытался скрыться от сотрудников полиции на мотоцикле, а видеозаписи своих противоправных действий публиковал в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Было установлено, что молодой человек, управляя мотоциклом класса эндуро, неоднократно превышал установленную скорость, игнорировал требования дорожных знаков и создавал угрозу безопасности других участников дорожного движения.

Кроме того, он не выполнил законное требование сотрудников полиции об остановке, проехал на запрещающий сигнал светофора и продолжил движение, пытаясь избежать ответственности.

Свои действия правонарушитель снимал на видео и размещал в социальных сетях, демонстрируя опасное поведение на дорогах общего пользования.

В результате комплекса оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками патрульной полиции, личность нарушителя была установлена, после чего он был задержан.

В отношении молодого человека составлены материалы по фактам:

- проезда на запрещающий сигнал светофора;

- невыполнения законного требования сотрудника органов внутренних дел об остановке транспортного средства;

- управления транспортным средством без государственного регистрационного номера;

- управления транспортным средством без водительского удостоверения.

«Правонарушитель водворен в камеру временного задержания. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения. Мотоцикл водворен на штрафстоянку», – детализировали в правоохранительных органах.

В ДП Карагандинской области также напомнили, что демонстративное игнорирование требований законодательства, опасное вождение и неповиновение законным требованиям сотрудников полиции неизбежно влекут предусмотренную законом ответственность. Безопасность на дорогах зависит от дисциплины и ответственности каждого участника дорожного движения.