Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT

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Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации государства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz

Он также выразил признательность всем членам этой партии, которая на своем недавнем съезде приняла историческое решение присоединиться к новой партии «ӘДІЛЕТ».

Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка.

Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии «ӘДІЛЕТ» на благо Родины.

#Токаев #AMANAT #благодарность #партия

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