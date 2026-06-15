Токаев поблагодарил бывшего председателя и всех членов партии AMANAT

Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации государства
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность бывшему председателю партии AMANAT Ерлану Кошанову за добросовестную, эффективную и полезную работу на этом посту. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Айбек Смадияров, передает Kazpravda.kz
Он также выразил признательность всем членам этой партии, которая на своем недавнем съезде приняла историческое решение присоединиться к новой партии «ӘДІЛЕТ».
Президент отметил значительный вклад партии AMANAT в дело модернизации государства, строительство Справедливого Казахстана на основе приоритета законности и общественного порядка.
Глава государства выразил уверенность в продолжении активной и результативной деятельности партийцев-патриотов в составе партии «ӘДІЛЕТ» на благо Родины.