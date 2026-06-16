Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре

Правительство

 В Казахстане по поручению Главы государства продолжается масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры: строятся новые линии, модернизируются действующие пути, обновляется подвижной состав и реконструируются вокзалы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Укрепление железнодорожного каркаса страны Глава государства определил задачей первостепенной важности. Ведется масштабная работа по строительству новых железнодорожных линий, обновлению парка вагонов и локомотивов, модернизации действующих путей и реконструкции вокзального хозяйства. По поручению Президента в текущем году планируется завершить ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них «Дарбаза – Мактаарал», «Мойынты – Кызылжар»,— подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

Поручено запустить движение по линиям «Дарбаза – Мактаарал», «Мойынты – Кызылжар» в ноябре текущего года.

«Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и «Қазақстан темір жолы»», — отметил руководитель Правительства.

Также Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить развитие международной терминальной сети, включая проекты в Астане, Алят, Свислочи, Селятино, Будапеште, Чэнду и Констанце, чтобы усилить транзитный потенциал Казахстана и привлечь новые грузопотоки.

«Последние несколько лет развитие железнодорожной инфраструктуры было сфокусировано на завершении реализуемых проектов. Определены планы по обновлению парка вагонов и локомотивов. Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. Например, надо расширять международную терминальную сеть, которая направлена на переориентацию грузопотока через территорию Казахстана», –– подчеркнул он.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КТЖ» следует до 1 июля 2027 года завершить реализацию терминальной сети в Астане, зарубежных городах Алят, Свислочь и Селятино; приступить к реализации в городах Будапешт, Чэнду и Констанца.

«Эти проекты позволят нарастить транзитный потенциал страны», — отметил руководитель Правительства.
#поручение #дорога #Бектенов

Популярное

Все
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Укрепляя торговые связи
Астана – моя зрелая любовь
Следуя мировым тенденциям
Фокус на внедрение ИИ
Гибнут дети – виноваты взрослые
Вывозят КамАЗами
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Сделана ставка на технологии
Эстафета молодежного диалога
Тарифы в обмен на модернизацию
В Алматы представили роботакси
Пора развивать регионы
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
Новые села на карте газоснабжения
ИИ поможет бизнесу
От войлока до ИИ
Растет нагрузка на спасателей
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Олжас Бектенов отреагировал на жалобы пассажиров на состоян…
Фокус на внедрение ИИ
Олжас Бектенов провел совещание по вопросам обеспечения рос…
Олжас Бектенов провел заседание диалоговой платформы «Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]