Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре

В Казахстане по поручению Главы государства продолжается масштабное развитие железнодорожной инфраструктуры: строятся новые линии, модернизируются действующие пути, обновляется подвижной состав и реконструируются вокзалы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Укрепление железнодорожного каркаса страны Глава государства определил задачей первостепенной важности. Ведется масштабная работа по строительству новых железнодорожных линий, обновлению парка вагонов и локомотивов, модернизации действующих путей и реконструкции вокзального хозяйства. По поручению Президента в текущем году планируется завершить ряд крупных инфраструктурных проектов. Среди них «Дарбаза – Мактаарал», «Мойынты – Кызылжар»,— подчеркнул Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства.

Поручено запустить движение по линиям «Дарбаза – Мактаарал», «Мойынты – Кызылжар» в ноябре текущего года.

«Открытие новых путей позволит обеспечить в текущем году рост транзитных перевозок до 55 млн тонн. Это на сейчас одна из самых главных задач Министерства транспорта и «Қазақстан темір жолы»», — отметил руководитель Правительства.

Также Премьер-министр Олжас Бектенов поручил ускорить развитие международной терминальной сети, включая проекты в Астане, Алят, Свислочи, Селятино, Будапеште, Чэнду и Констанце, чтобы усилить транзитный потенциал Казахстана и привлечь новые грузопотоки.

«Последние несколько лет развитие железнодорожной инфраструктуры было сфокусировано на завершении реализуемых проектов. Определены планы по обновлению парка вагонов и локомотивов. Необходимо дальнейшее развитие инфраструктуры. Например, надо расширять международную терминальную сеть, которая направлена на переориентацию грузопотока через территорию Казахстана», –– подчеркнул он.

Премьер-министр поручил Министерству транспорта совместно с компанией «КТЖ» следует до 1 июля 2027 года завершить реализацию терминальной сети в Астане, зарубежных городах Алят, Свислочь и Селятино; приступить к реализации в городах Будапешт, Чэнду и Констанца.

«Эти проекты позволят нарастить транзитный потенциал страны», — отметил руководитель Правительства.