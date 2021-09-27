Экономика
Механизм управления новыми формами занятости разработают в Казахстане
Во время выступления на брифинге по реализации Послания Главы государства народу Казахстана в пресс-центре Правительства РК заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов затронул вопросы социальной защиты. По его словам, регулирование квалификаций является принципиальным и системным шагом, который изменит все взаимоотношения на рынке труда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Благодаря установлению требований к рабочим местам, уровню квалификации работников во многих странах совершен технологический прорыв. Опыт Южной Кореи показывает, что в результате принятия в 1973 году Закона «О Национальной системе технических квалификаций» достигнут рост ВВП более чем в 100 раз. По аналогии в Казахстане будет разработан Закон «О профессиональных квалификациях», — сказал он.

Впервые разработаны и применяются 589 профстандартов, предназначенные для рынка труда. Также подтвердить квалификацию можно будет после любого профобучения, неформального, самостоятельного обучения и такая квалификация будет признаваться работодателями.

Заместитель Премьер-министра также отметил, что цифровизация привела к появлению новых форм занятости. Яркие примеры — водители, работающие на платформах Uber, Яндекс-такси, курьеры Wolt и т.д.

«Сегодня занятость на основе интернет-платформ в большинстве стран мира, в том числе в Казахстане, недостаточно законодательно урегулирована. Поэтому в текущем году будет разработан механизм регулирования новых форм занятости, включая вопросы социального, медицинского страхования, пенсионного обеспечения и налогообложения», — проинформировал Е. Тугжанов.

Для формирования эффективного рынка труда немаловажно развитие миграционной политики страны. В связи с этим Президентом в Послании поставлена задача по разработке новой Концепции миграционной политики. Создается Комитет по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Будет усовершенствован действующий механизм выплат гражданам, переселяющимся с юга на север страны. Так, выплаты будут выделяться не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов.

Также будет предоставлена возможность предоставления переселенцам земельных участков не только под строительство дома, но и для ведения сельхоздеятельности.

Следующим вопросом стало повышение со следующего года минимальной заработной платы с 42 500 тг до 60 000 тг.

«Данная инициатива позволит увеличить доходы 1,6 млн казахстанцев. Также это будет способствовать увеличению ВВП страны на 1,5%. Соответствующие поправки в законодательство разработаны и будут приняты до конца года», — сказал Тугжанов.

С 2022 по 2025 годы ежегодно будет повышаться заработная плата гражданских служащих на 20%. Это коснется 600 тыс. работников, в том числе организаций культуры, архивного дела, технического персонала и других, которым ранее зарплата не повышалась.

Данная мера позволит в течение четырех лет повысить их заработную плату в 2 раза.

Что касается вопросов общественного развития, то в Казахстане, по словам Ералы Тугжанова, планируется усовершенствовать механизм поддержки гражданских инициатив в сельской местности.

«Будут разработаны поправки в законодательство, упрощающие порядок выдачи грантов сельским НПО. Планируется увеличить финансирование сельских НПО из местных бюджетов», — сказал он.

Будет законодательно расширен перечень квотируемых категорий граждан в избирательных списках. Помимо женщин и молодежи будет установлена квота для людей с особыми потребностями.

Кроме того, ведется работа по поэтапному повышению доли женщин до 30% в руководящих органах компаний с госучастием.

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