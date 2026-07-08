Предлагал взятку следователю: директора предприятия задержали в области Ұлытау

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Подозреваемый в данное время водворен в изолятор временного содержания

Фото: Polisia.kz

Сотрудники управления собственной безопасности департамента полиции области Ұлытау пресекли факт дачи взятки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Мужчина предлагал денежное вознаграждение следователю за принятие положительного решения по уголовному делу, расследуемому по факту мошенничества.

О незаконных действиях мужчины сотрудник следственного подразделения уведомил управление собственной безопасности.

«В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан с поличным при передаче денежных средств. Деньги изъяты. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия не разглашается»,  детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, в Департаменте полиции напомнили, что дача взятки влечет уголовную ответственность. 
 

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