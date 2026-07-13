Производство растет, импорт замедляется: новый этап развития промышленности Казахстана

Экономика

Национальный аналитический центр (НАЦ) при Назарбаев Университете представил аналитический обзор динамики обрабатывающей промышленности Казахстана за 2021–2025 годы. Главный вывод - после 2023 года отрасль перешла от восстановительного роста к более устойчивой модели - производство продолжает расти, импорт замедляется, а структура отрасли становится более диверсифицированной и технологичной

Фото: Миннацэкономики РК

По оценкам НАЦ, в долларовом выражении среднегодовой темп роста производства по ключевым обрабатывающим секторам за 2021–2025 годы составил 11,2%, а к 2025 году годовой прирост ускорился до 12,1%. В той же, долларовой базе, импорт этих товаров после 2023 года практически остановил быстрый рост: среднегодовой темп снизился с 23,9% в 2021–2023 годах до 2,9% в 2023–2025 годах.

В качестве базы анализа отобраны 9 ключевых импортируемых групп товаров обрабатывающей промышленности: машиностроение, продукты питания, продукция химической промышленности, товары легкой промышленности, готовые металлические изделия, резиновые и пластмассовые изделия, кокс и продукты нефтепереработки, металлургическая продукция и фармацевтические препараты. Группы охватывают около 88% производства обрабатывающей промышленности Казахстана.

Среди наиболее заметных результатов с 2021 по 2025 год:

Производство: среднегодовой темп роста по ключевым обрабатывающим секторам составил 11,2% (в долларовом выражении); в 2025 году прирост ускорился до 12,1%;

Импорт: после 2023 года быстрый рост практически остановился - среднегодовой темп снизился с 23,9% (2021–2023) до 2,9% (2023–2025);

Машиностроение: доля в производстве выросла с 13,9% до 17,2%;

Высокие технологии: доля высокотехнологичных производств увеличилась с 20,7% до 27,6%;

Диверсификация: индекс концентрации HHI (Индекс Херфиндаля–Хиршмана- показатель концентрации отрасли: чем ниже значение, тем разнообразнее структура производства) снизился с 0,306 до 0,281, что говорит о постепенном расширении отраслевой базы.

Данная динамика важна для экономики Казахстана, где в товарной структуре по-прежнему велика сырьевая составляющая. Поэтому рост переработки означает не только увеличение выпуска, но и постепенное расширение внутренней производственной базы, снижение зависимости от импорта и усиление несырьевого экспортного потенциала.

Дополнительные возможности роста связаны с укреплением внутреннего спроса. Показательна пищевая промышленность, где внутреннее производство и экспорт растут, при этом сохраняется значительное пространство для замещения импорта на внутреннем рынке. Важным драйвером здесь становится спрос на отечественную продукцию.

Практический фокус: продвижение казахстанских продуктов

Одним из прикладных направлений поддержки отечественной обработки является работа с потребительским спросом. С 1 июня 2026 года во всех регионах Казахстана запущен проект по масштабированию поведенческих инструментов, направленных на продвижение казахстанских сыров. Проект инициирован Министерством торговли и интеграции РК и реализуется совместно с АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и региональными управлениями торговли и защиты прав потребителей при методологической поддержке НАЦ.

Для внедрения инструментов отобрано 40 торговых объектов по всем регионам страны. Основой проектастал пилотный эксперимент, проведенный весной 2026 года НАЦ совместно с BehaviouralInsightsTeam и торговой сетью MagnumCash&Carry. В пилотных магазинах тестировались простые решения, повышающие заметность отечественной продукции: навигация «Сделано в Казахстане», полочные ленты и разделители, стикеры, баннеры и аудиообъявления.Результаты эксперимента продемонстрировали рост продаж казахстанского сыра на 20%, что значительно превышает средний эффект от поведенческих вмешательств в мировой практике.

По данным исследований НАЦ,основным барьером для выбора отечественной продукции является недостаток информации о товаре, а именно 71% потребителей не смогли назвать марку приобретаемого сыра, а 32% не знали страну происхождения продукции. При этом большинство покупателей положительно относятся к отечественным товарам и готовы поддерживать казахстанских производителей, если продукция заметна и легко идентифицируется.

Кейс с казахстанскими сырами демонстрирует, как задача развития обрабатывающей промышленности может переходить в конкретные инструменты политики: от макроанализа отраслей - к тестированию решений в торговой среде, измерению эффекта и масштабированию.

Первые итоги масштабирования проекта будут подведены в конце июля 2026 года. Полученные результаты планируется использовать для дальнейшего применения поведенческих подходов в поддержке отечественных производителей и других направлениях государственной политики.

 

#Казахстан #экономика #импорт

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