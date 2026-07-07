Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах

Спорт

В 2026 году наша страна примет чемпионат мира по борьбе. В 2027 году в Казахстане пройдет 6 чемпионатов мира, по олимпийским видам спорта - настольному теннису, дзюдо, боксу, таеквондо, а также киберспорту и шорт-треку среди юниоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа по привлечению в страну крупных международных соревнований ведется в рамках поручений Главы государства по развитию спорта, продвижению международного имиджа Казахстана и укреплению позиций страны как одного из ведущих спортивных центров региона.

Мировые первенства будут проходить в течение всего 2027 года в Астане. Так, чемпионат мира среди юниоров по шорт-треку пройдет 28-31 января, взрослые чемпионаты: по боксу — с 10 по 26 апреля, по настольному теннису — с 22 по 30 мая, по дзюдо — с 1 по 14 июня, по таеквондо — с 7 по 13 июля, даты чемпионата по киберспорту уточняются.

Впервые в истории независимого Казахстана страна получила право на проведение 7 чемпионатов мира по различным видам спорта в течение двух лет. Это - не только признание высокого уровня развития спортивной инфраструктуры и организационных возможностей нашей страны, но и большая ответственность перед международным спортивным сообществом.

Соревнования соберут сильнейших спортсменов мира, внесут вклад в развитие отечественного спорта, популяризацию здорового образа жизни и повышение интереса молодежи к спорту. Кроме того, проведение мировых первенств окажет положительное влияние на развитие событийного туризма, гостиничной отрасли, транспортной и сервисной инфраструктуры, а также будет способствовать дальнейшему продвижению международного имиджа Казахстана, отмечают в министерстве.

#Казахстан #Спорт #чемпионат мира

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