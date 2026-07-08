Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер - Карин

Первый замруководителя Администрации Президента Ерлан Карин опубликовал пост в Telegram о разъяснении Конституционного суда порядка применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц в соответствии с Новой Конституцией,  сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Акорда

Разъяснение Конституционного Суда имеет сугубо нормативно-правовой характер. Это правовой ответ на ряд процедурных вопросов, вызванных вступлением в силу Новой Конституции, отметил он.

В частности, в связи со вступлением в силу Новой Конституции, начиная с 1 июля должны быть назначены должностные лица, на которых распространяются конституционные нормы об однократности сроков полномочий: Председатель Верховного Суда, Генеральный прокурор, Председатель и судьи Конституционного Суда.

"Соответственно в этой связи возник вопрос – надо ли применять норму об однократности на уже действующих должностных лиц или возможно их переназначение на должность?

Разъяснение Конституционного суда дает четкое правовое толкование – норма об однократности распространяется только на лица, назначенные на соответствующие должности после вступления в силу новой Конституции. Аналогично по принципу единообразия данное разъяснение касается применения нормы однократности и к действующему Президенту", - пишет он.

При этом Карин подчеркнул, что  положение об однократном 7-летнем президентском сроке наряду с Суверенитетом, Независимостью, унитарностью, территориальной целостностью и формой правления остается абсолютно неизменным (п. 5 ст. 43 Конституции РК). Данное толкование конституционных норм не означает автоматического назначения либо избрания какого-либо должностного лица. Оно определяет только наличие возможности быть избранным или назначенным. 

"Решение Конституционного Суда – это всего лишь часть общего рутинного процесса, связанного с формированием новой государственно-политической модели. Сейчас идет планомерная работа по запуску новых институтов – назначены выборы в Курултай, партии уже проводят свои съезды, подписан Указ о создании Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі", - добавил Ерлан Карин.

#Ерлан Карин #пост #конституция

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