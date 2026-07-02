Деньги – почте, газеты – в никуда

Под другим углом

В эпоху тотальной цифровизации и господства коротких видеороликов легко поддаться иллюзии, что бумажная газета – пережиток прошлого. Однако для миллионов жителей отдаленных сел, где широкополосный Интернет пока недоступен либо связь неустойчива, именно печатные СМИ остаются важнейшим источником информации и серьезной аналитики.

Но ситуация между тем складывается тревожная: медийное пространство печатных СМИ стремительно сужается, в том числе по причине системных сбоев в работе национального оператора почтовой связи – АО «Казпочта». На данную проблему обращали внимание и парламентарии. Так, сенатор Алибек Наутиев на пленарном заседании палаты прямо заявлял о рисках информационной изоляции целых территорий. При этом он подчеркнул, что по закону Казпочта обязана обеспечивать доставку периодики в сельские населенные пункты.

– Фактическое субсидирование, по имеющимся оценкам, существенно отстает от реальных затрат. В 2025-м при расходах в 3,26 миллиарда тенге на доставку периодики было выделено лишь 2,04 миллиарда, а в 2026 году предусмотрено всего 500 миллионов тенге – около 4% от потребности, – констатировал депутат.

При этом, по его мнению, без системной поддержки национального оператора под угрозой окажется не только экономика почтовой сети, но и устойчивость единого информационного пространства республики.

Да, тревога депутата понятна. Однако насколько истинно суж­дение о том, что почтовый оператор – жертва обстоятельств? Финансовая аналитика и данные издателей заставляют взглянуть на ситуацию под другим углом. В частности, руководство ТОО «Қазақ газеттері» указывает на парадоксальную ситуацию: Казпочта жалуется на нехватку субсидий, но при этом резко повышает стоимость подписки для населения.

Теперь газета «Казахстанская правда» обходится индивидуальному подписчику уже в 24 457 тенге с учетом доставки до двери (на год, независимо от региона). Для юридических лиц и того дороже: в селах годовая стоимость подписки составляет 42 757 тенге, в городах – 54 126 тенге.

Мы попросили прокомментировать заместителя генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Айгуль Байханову вопросы наших читателей, интересующихся, в частности, почему взлетела цена годовой подписки на ­«Казахстанскую правду»?

– Издательская цена на газету «Казахстанская правда» на 2026 год установлена 13 200 тенге для физических лиц и 31 500 тенге для юридических лиц. Важно и то, что в издательскую цену уже заложены услуги экспедирования в отделения Казпочты. Далее Казпочта закладывает стоимость своих услуг по экспедированию газеты из своих отделений до двери подписчика, в результате подписная цена для физических лиц увеличивается в 1,9 раза, для юридических – в 1,7 раза, – констатирует она.

Согласно Закону РК «О поч­те», тарифы на ее услуги устанавливаются операторами ведомства самостоя­тельно на основе обосно­ванных затрат. Предельный уровень цен на субсидируе­мые универсальные почтовые услуги регулирует­ся уполномоченным органом. Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития своим приказом от 14 мая 2025 года № 217⁄НҚ обновило предельный уровень цены на субсидируемые услуги по распространению периодических печатных изданий по подписке (газет⁄журналов).

В этом году предельный уровень цены вырос более чем в два раза – с 17,6 до 36 тенге (без НДС) за одно издание весом до 30 граммов. Таким образом, разница между предельной ценой доставки и фактической себестоимостью уменьшилась, что, возможно, также стало причиной уменьшения объемов субсидий от государства. В соответствии с Правилами регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи (включающие услуги поч­ты), оказываемые в сельских населенных пунктах, одним из основных критериев предоставления универсальных услуг связи является ценовая доступность для пользователей услугами связи. Наблюдаемая динамика снижения подписки, в особенности с начала текущего года, когда произошло значительное повышение цен, свидетельствует о том, что периодика становится не по карману для большинства граждан.

Надо понимать, что республиканский бюджет ограничен и не может покрывать все требуемые расходы. Поэтому государство организациям квазигосударственного сектора предоставляет право для самостоятельного зарабатывания средств на поддержание своей деятельности. В частнос­ти, АО «Казпочта» определено национальным оператором почты, назначенным оператором в рамках международных обязательств, оператором электронной торговли. Также общест­во осуществляет банковскую деятельность, оказывает финансовые услуги, услуги по перевозке, обработке, складированию и хранению товаров (грузов), услуги по доставке пенсий, пособий и иных социальных выплат. Любой бизнес, имея несколько направлений деятельности, за счет более высокодоходных направлений деятельности покрывает менее доходные.

Согласно годовой консолидированной финансовой отчетнос­ти АО «Казпочта», размещенной на его официальном сайте, 2024 год общество завершило с чистой прибылью в пределах 698 млн тенге, а 2025-й – с чистой прибылью более 245 млн тенге.

Газеты… заблудились

Для сельского жителя увеличение стоимости подписки на издания ТОО «Қазақ газеттері» ощутимо ударило по карману, но самое возмутительное заключается в том, что за эти деньги подписчики не получают услуг должного качества. По словам менеджеров по подписке ТОО «Қазақ газеттері», практически каждый рабочий день начинается с обработки претензий подписчиков.

– Жалобы со всех уголков страны однотипны: газеты не доставляются неделями, а затем периодику приносят пачками. Особенно много проблем было в январе. Мы буквально разыс­кивали издания, и только в конце месяца некоторые наши читатели смогли их получить. То газет просто не было в отделении, то они накапливались там до тех пор, пока подписчик сам не приходил за ними, хотя сделал предоплату за доставку до двери, – говорят они.

Известно, что зарплата сельского почтальона невелика, а за такие деньги трудно ожидать от человека ежедневных пеших обходов всей округи, особенно при отсутствии служебного транс­порта. Но иной раз даже ответственные сотрудники поч­ты не могут добросовестно выполнить свою работу из-за сбоев где-то наверху. Данные о новых подписчиках (а они появляются постоянно, так как на издания можно подписаться в любой момент в течение всего года) каким-то непостижимым образом теряются в базах Казпочты.

В результате из-за халатного отношения к доставке периодики материалы, опубликованные в печатных изданиях, утрачивают оперативность и актуальность, и газеты, по горькому замечанию сельчан, превращаются в бумагу для растопки.

Но если вы думаете, что проб­лемы с доставкой газет – исключительно сельская проблематика, то ошибаетесь: городские подписчики штурмуют нашу редакцию с не меньшим упорством. И в центре каждой такой истории стоит пресловутый человеческий фактор.

Вот сценарий, достойный Конана Дойла. Подписчик в шестом отделении негодует, а его сотрудники в недоумении разводят руками – выписанная гражданином газета будто канула в Лету. В это же время в 9-м отделении издание остается невостребованным. Причем местные почтальоны пребывают в полном спокойствии: адресат-то не их, а значит, и искать его – задача для Шерлока Холмса, ведь им за подобную работу не платят.

Я живу в пяти минутах ходьбы от почты. Раньше наб­людалась идиллия: почтальон приносила свежий номер каждый день. Пришедший же ей на смену специалист стала практиковать метод оптовой доставки.

Приходя раз в неделю, она устраивала моему почтовому ящику настоящий стресс-тест, заталкивая в него сразу пачку номеров. В этой неравной схватке газеты обычно проигрывали, приходя ко мне в таком виде, будто их по дороге жевали.

Эти примеры ярко свидетельствуют: никто не контролирует, дошел ли товар до конечного потребителя.

И даже современные инст­рументы не спасают ситуацию: подписка через популярное приложение Kaspi часто оборачивается головной болью для читателей. Мало того, что в почтовом ведомстве данные о подписчиках вовремя не обновляются или теряются, так еще оплаченные издания уходят неизвестно куда или просто теряются. Издателям приходится в ручном режиме разыскивать каждого клиента, сопровождать его, чтобы не потерять свою аудиторию.

«Оформив подписку на газету через приложение Kaspi, я до сих пор не получила ни одного номера. Когда выясняла причины, сотрудники почтового отделения меня шокировали: «Нам ваш Kaspi неинтересен», – цитирую одно из обращений в редакцию.

Позиция почтовых работников обескураживает: раз нет бумажной квитанции, выданной в окошке почты, – значит, нет и обязательств по доставке! Пока страна стремится к цифровизации, а национальный оператор заявляет о внедрении современных технологий, на местах сотрудники попросту игнорируют онлайн-заказы.

Деньги уплачены, подтверждение в приложении есть, но вмес­то качественной услуги граждан ожидает нервотрепка. Самые упорные подписчики, конечно, будут добиваться справедливости до победного конца, но другие подчас сдаются. Так Казпочта, сама того не ведая, невольно отваживает казахстанцев от чтения.

И тут напрашивается вполне резонный вопрос: а так ли уж надо субсидировать нацоператору доставку печатных изданий, если даже на получаемые от государства средства он качественно не выполняет свои обязательства перед потребителями?

Согласно показателям качест­ва универсальных услуг почтовой связи (приказ министра информации и коммуникаций от 20.07.2016 года № 44), доставка периодических печатных изданий должна осуществляться в городах не менее пяти дней и не менее одного раза в день, в районных центрах – не менее четырех дней в неделю и не менее одного раза в день, в селах – не менее двух дней в неделю и не менее одного раза в день.

Ответ почтовой службы

Проблемные вопросы мы адресовали руководству АО «Казпоч­та». И вот какие ответы получили...

«Вице-премьер – министр культуры и информации Аида ­Балаева неоднократно подчеркивала необходимость использования официальных источников информации. В этой связи Казпочта выполняет функцию проводника государственной информационной и социальной политики, осуществляя распространение периодических печатных изданий (далее – ППИ) рес­публиканского, регионального и местного уровней.

Распространение печатных изданий по подписке относится к универсальным услугам почтовой связи согласно Закону РК «О почте». Услуга включает прием подписки, обработку заказов, перевозку и доставку газет и журналов подписчикам на всей территории РК, включая сельские и труднодоступные населенные пункты», – поясняется в ответе на наш запрос.

Далее почтовое руководство начинает оперировать цифрами. Доставка ППИ в сельские населенные пункты из-за их удаленности, низкой плотности населения, значительных транс­портных затрат остается экономически убыточной. В 2025 году Казпочта доставила 46,6 млн экземпляров газет и журналов, из них в сельскую местность – 34,6 млн (74,2%).

Жители более 6 тыс. сельских населенных пунктов, в которых проживают свыше 7,7 млн человек, включая труднодоступные и отдаленные регионы, обеспечиваются печатными изданиями благодаря Казпочте.

При этом предельный уровень цен на оказание услуги по распространению ППИ оставался неизменным на протяжении восьми лет – утвержден в 2017 году на уровне 17,6 тенге, отмечается в ответе. Повышение предельного тарифа с 1 января 2026 года до 36 тенге (без НДС) является вынужденной мерой и частично компенсирует рост затрат.

Как утверждает нацоператор, «оценочная себестоимость услуги на 2025 год составляет 408,84 тенге. Расходы на распространение печатных изданий в сельской местности в 2025 году составили 12,3 млрд тенге, которые включают: оплату труда работников, задействованных в процессе распространения, содержание стационарных и передвижных отделений, эксплуатацию автотранспорта и производственной инфраструктуры, услуги ИТ, связи и т. д.

Убытки от распространения печатной продукции Казпочта компенсирует за счет доходов от других услуг, которые ежегодно растут на фоне увеличения затрат на оплату труда, транспорт, содержание сети.

Государственные субсидии покрывают лишь часть этих расходов: в 2024 году – 6%, в 2025 году – 19%. Оставшаяся часть убытков компенсируется за счет собственных средств компании».

Казпочта в обязательном порядке обеспечивает доставку печатных изданий в сельские населенные пункты не менее двух раз в неделю в соответствии с установленными показателями качества универсальных услуг почтовой связи. В ряде случаев доставка осуществляется с превышением утвержденных показателей – три, четыре, пять раз в неделю», – так прокомментировали в компании проблему свое­временной доставки до двери, особенно в сельской местности.

При этом нацоператор сообщает, что сокращаются пункты децентрализованной печати газет, и значит, в разы увеличиваются транспортные расходы и сроки доставки.

В ряд регионов периодика доставляется Казпочтой из других регионов. В частности, для Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской облас­тей и Улытау – из Астаны. Для Жамбылской и Туркестанской областей – из Шымкента. Для Мангистауской, Атырауской областей – из Актобе. Для Восточно-Казахстанской и области Абай – из Павлодара. Для облас­ти Жетысу – из Алматы.

Нацоператор прокомментировал сбои в доставке газет, сославшись на несовершенство обмена данными со сторонними платформами. Из его ответа следует: подписка через Kaspi Bank не детализирует адреса и периоды, а «данные о подписчиках передаются Казпочте работниками ТОО «Қазақ газеттері».

Вместо решения проблем с популярным приложением (возможно, требуется банальная интеграция двух систем) компания «развивает собственные цифровые каналы продаж через мобильное приложение QazPost и сайт www.qazpost.kz», дабы повысить качество услуг.

На вопросы об инвестициях в оборудование и обучение персонала ответ прозвучал максимально обтекаемо: «стратегия Казпочты основана на использовании глобальных тенденций, развитии глубоких партнерских отношений и расширении спектра услуг. Наряду с этим проводятся работы по оцифровке традиционных услуг, исполнении контрольных сроков доставки, повышении профессиональных компетенций работников».

О девальвации ценностей

А в это время в «Қазақ газеттері» уже не на шутку обеспокоены удручающей статистикой подписки в образовательных учреждениях. Так, из 8 150 функ­ционирующих сейчас школ на «Egemen Qazaqstan» подписаны 11%, на «Казахстанскую правду» – 5%, и то большинство – на один экземпляр... К примеру, в Шымкенте названные газеты выписывает только одна школа, в области Улытау – лишь четыре школы, в Туркестанской области – одна, в Жамбылской – ни одна из школ не оформила подписку!

Вузы и колледжи также не спешат прививать студентам культуру чтения, ограничиваясь зачастую парой экземпляров для руководства. Из 116 вузов подписаны на главные государственные издания всего 66. Так что студенты – будущие журналисты, политологи, менеджеры – далеко не в каждом вузе имеют доступ к качественной периодике.

Из 3 920 библиотек страны газету «Egemen Qazaqstan» получают 705, «Казахстанскую правду» – 494. К примеру, в Жамбылской области ни одна библиотека не подписана на государственные издания, в Алматы их выписывают всего две библиотеки, в Астане – две, в Шымкенте – три, в областях Абай и Кызылординской – по пять.

Да что там библиотеки, если даже акиматы и местные исполнительные органы (в Алматы ни один из восьми районных акима­тов не подписан на указанные газеты, из исполнительных органов только одно управление подписано на «Egemen Qazaqstan») не читают газеты...

Безусловно, сложившаяся ситуация требует немедленного пересмотра подходов к вопросам реализации государственной информационной политики, обеспечения доступа граждан к объективной и достоверной информации.

И с этим не поспоришь: потеря канала связи между государством и обществом может обойтись всем нам гораздо дороже, чем любые бюджетные субсидии.