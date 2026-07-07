Роналду не сдержал слез после последнего матча

ЧМ-2026

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог сдержать слез после матча с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира-2026, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Скриншот с видео @fifaworldcup

Сборная Португалии уступила Испании в матче 1/8 финала ЧМ-2026 со счетом 0:1 и завершила выступление на турнире. Единственный гол на 90+1-й минуте забил полузащитник испанцев Микель Мерино. Роналду стал единственным игроком сборной Португалии, которому удалось попасть в створ ворот в матче с испанцами — на его счету два удара в створ.

Сразу после финального свистка 41-летний капитан португальцев Криштиану Роналду не сдержал эмоций и расплакался прямо на поле.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет для него последним в карьере. На турнире форвард провел пять матчей и отметился тремя голами — дублем в ворота Узбекистана и пенальти в матче 1/16 финала против Хорватии.

Португалец дебютировал на мировом первенстве в 2006 году. Всего за время участия в турнирах он провел 27 матчей, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Лучшим результатом сборной Португалии с участием Роналду стало четвертое место на турнире 2006 года.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира, чемпион Европы (2016) и двукратный чемпион Лиги наций (2019, 2025), пятикратный победитель Лиги чемпионов. Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, сборных, чемпионата Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира.

На клубном уровне футболист играл за «Спортинг», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», с 2023 года выступает за «Ан-Наср».

#футбол #Роналду #ЧМ-20226

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