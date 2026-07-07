Конституционный Суд разъяснил порядок применения норм о кратности назначения и избрания ряда должностных лиц

Речь идет об официальном толковании положений пункта 1 статьи 43, пунктов 2 и 3 статьи 72, пункта 1 статьи 83 и пункта 3 статьи 84 Конституции от 15 марта 2026 года

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Конституционный Суд рассмотрел обращение Президента Республики Казахстан об официальном толковании некоторых положений новой Конституции и дал ответ на следующий вопрос: Могут ли лица, которые занимают должности в соответствии с Конституцией от 30 августа 1995 года, быть избраны или назначены на должности, указанные в пункте 1 статьи 43, пунктах 2 и 3 статьи 72, пункте 1 статьи 83, пункте 3 статьи 84 Конституции РК от 15 марта 2026 года?

Конституционный Суд отметил, что из содержания указанных конституционных норм следует, что установленные

в них ограничения связываются с фактом предыдущего избрания или назначения лица на соответствующую должность исключительно в порядке, предусмотренном действующей Конституцией и принятыми в соответствии с ней нормативными правовыми актами.

Одновременно Конституционный Суд указал, что действующая Конституция не содержит положений, предусматривающих учет сроков пребывания в соответствующих должностях, а также фактов избрания или назначения на них, имевших место в период действия Основного Закона 1995 года.

Факт занятия лицом одной из указанных должностей в период действия Конституции 1995 года сам

по себе не образует предусмотренного Основным Законом конституционно-правового препятствия для его избрания или назначения на соответствующую должность после вступления в силу с 1 июля 2026 года Конституции Республики Казахстан.

По итогам рассмотрения обращения Президента Конституционный Суд дал официальное толкование: пункт 1 статьи 43, пункты 2 и 3 статьи 72, пункт 1 статьи 83 и пункт 3 статьи 84 Конституции 2026 года следует понимать таким образом, что лица, которые в соответствии с Конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года; для целей применения установленных указанными конституционными нормами ограничений избрание или назначение таких лиц на соответствующие должности после вступления в силу Конституции 2026 года рассматривается как первое избрание или назначение.

С полным текстом нормативного постановления КС можно ознакомиться по этой ссылке.