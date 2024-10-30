Международная выставка «Триптих о человечестве, памятниках и природе» открылась в Астане

На выставке в Президентском центре РК представлены произведения искусства, в которых художники демонстрируют разнообразие форм и взаимосвязь человечества с природой через выразительные портреты, композиции, скульптуру и документальные фотографии с монументальными произведениями от древних чудес до современных архитектурных сооружений, являющихся свидетелями человеческой истории.

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Музей Бихара – музей искусства и археологии, один из крупнейших музеев Индии, расположенный в древнем городе Патна в штате Бихар. Экспозиции музея знакомят зрителей с искусством, культурой и традициями региона, а также повествуют о значительном вкладе Бихара в историю и цивилизацию Индии. Музейные собрания насчитывают более 40 000 артефактов.

Музей тесно взаимодействует с научной средой, для которой в нем созданы ресурсные центры, программы обучения, стажировки и стипендии. Важным направлением деятельности музея является развитие сотрудничества и партнерства в области популяризации культуры и искусства.

В своей приветственной речи директор Президентского центра РК Бакытжан Темирболат отметил, что это второй проект, организованный совместно с Индийским культурным центром имени Свами Вивекананда при Посольстве Индии в Казахстане.

«Сегодня нам предоставлена уникальная возможность познакомиться с произведениями искусства из фондов одного из крупнейших музеев Индии – музея Бихар. Живописные полотна, скульптуры и фотографии отражают философские размышления авторов о взаимодействии человека и природы во всей его многогранной палитре. Уверен, что выставка «Триптих: человечество, памятники, природа» позволит приобщиться к удивительному и загадочному миру Востока, взглянув на него сквозь призму традиций и культуры индийского народа», – сказал Бакытжан Темирболат.

«Культура сегодня стала одним из главных векторов сотрудничества между Индией и Казахстаном. На выставки представлены 62 экспоната из числа работ 39 художников и 4 фотографов. Благодарю всех специалистам, которые приняли участие в открытии этой нынешней выставки», – поделился Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Республике Казахстан Нагендра Прасад.

«Цель сегодняшней выставки - это раскрытие сложных слоев, которые связывают людей, строения, которые мы строим, и ландшафты в которых мы живем. Каждая работа, представленная на выставке, призывает задуматься о нашей роли как создателей, так и созидателей в постоянно меняющемся мире. Наши художники собрались вместе из разных слоев общества, и каждый привнес в это в работы свой уникальный подчерк. Их глазами мы видим стойкость человеческого духа, величие памятников, красоту и хрупкость природы. Их работы заставляют задуматься о нашей общей истории, влиянии времени и наследии, которое мы оставляем после себя», – рассказала куратор музея Бихара госпожа Мумите Гхош.

Стоит отметить, что на выставке представлены около 60 произведений в различных видах и жанрах изобразительного искусства.

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между Президентским центром УДП РК и музеем Бихара (Индия, г. Патна).