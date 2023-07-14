В МИД Кыргызстана отреагировали на скандал с участием боксера Шуменова

Министерство иностранных дел Кыргызстана намерено держать на контроле ход дела драки в ТРЦ "MEGA Silk Way" в Астане. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы МИД КР

"13 июля потерпевший К.А. был приглашен в Посольство Кыргызской Республики в Республике Казахстан, в ходе встречи с послом Д. Дюшекеевым гражданину Кыргызстана была предоставлена необходимая консульско-правовая помощь. На сегодня по данному инциденту правоохранительными органами Республики Казахстан проводятся все необходимые процессуальные действия. Данный вопрос находится на контроле министерства", - говорится в сообщении МИД КР.

Напомним, 18 июня этого года в одном из кафе ТРЦ "MEGA Silk Way" в Астане известный казахстанский боксер Бейбут Шуменов вступил в драку с гражданином Кыргызстана и попал на видео.

В полиции на спортсмена завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В пресс-службе ДП отметили, что также проводится служебная проверка в отношении полицейских, не возбудивших своевременно уголовное дело.

"Органы внутренних дел ведут все необходимые следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будет дана правовая оценка", – сообщили в ведомстве.

Шуменов опубликовал пост с оправданиями, в котором заявил, что его оппонент в драке использовал ребенка как щит.

В свою очередь детский омбудсмен Динара Закиева заявила, что к делу нужно добавить уголовную статью "Угроза".