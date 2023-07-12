"Он использовал ребенка как щит" – Бейбут Шуменов рассказал свою версию инцидента в столичном ТРЦ

Скрин с видео

На днях в Казнете разлетелось видео драки двух мужчин в торговом центре Астаны.

Сегодня заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил участие в этой драке бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова.

Спортсмен опубликовал пост со своей версией произошедшего, отметив, что читатели начали оскорблять и писать неприятные комментарии в его адрес.

Шуменов утверждает, что его 8-летний сын играл в этот день на детской площадке, где дважды подвергся ударам со стороны другого мальчика.

"Мой сын показал мне свою спину, где я заметил покраснение и царапины. После я подошел к этому мужчине, чтобы уточнить, он ли отец этого ребенка, и спросил у него: твой ли сын, который ударил моего сына. В ответ он агрессивно ответил: "Да, ударил и что? Что ты мне сделаешь?!" – рассказал боксер.

"В начале от его ответа я был в шоке, а потом пришел в ярость. Схватил его за шею и сказал: "Ты что вообще говоришь, как ты разговариваешь?! Когда я его взял за шею, он начал атаковать прибором в левой руке, а когда понял, что это не нож, отпустил с правой руки ребенка, которого он использовал как щит, и правой рукой, схватив нож, нанес удар в сторону моего живота, и я успел увернуться.

После попытки атаки с ножом он выбросил нож из правой руки и снова взял ребенка на руки и продолжал использовать его как щит. В тот момент, когда он напал на меня с ножом, я пришел в ярость. Я уже должен был как отец защищать не только сына, но и себя», – аргументировал он. – Вы рьяно жалеете мужчину с ребенком, с которым я вступил в перепалку, но вы не задавались вопросом, почему этот мужчина не жалеет своего ребенка и использует его как щит? Если вы заметили, когда я схватил мужчину, я начал толкать его в сторону дивана, чтобы он отпустил ребенка, чтобы ребенок не пострадал, но он снова и снова хватал ребенка как способ защиты».

По словам Шуменова, мужчина, с которым он вступил в перепалку, не пострадал, судмедэскпертиза подтвердила, что он не получил ни легкого, ни среднего вреда здоровью.

«В данной ситуации я хочу попросить извинения у малыша, который был на руках у мужчины, и жалею, что ребенок оказался свидетелем этого неприятного зрелища. На данный момент конфликт полностью исчерпан», – заключил боксер.