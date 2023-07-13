Детский омбудсмен обратилась в МВД о привлечении боксера Шуменова по еще одной уголовной статье

На боксера завели уголовное дело по статье "хулиганство". Динара Закиева считает, что к делу нужно добавить статью "угроза".

Скрин с видео instagram.com/beibutshumenov

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева высказалась на своей странице в Facebook относительно инцидента в столичном ТРЦ с участием экс-чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова, который начал драку с мужчиной, державшим на руках сына, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Обратилась в МВД о необходимости учесть факт, что своими действиями лицо, совершившее преступное деяние, подвергло опасности жизнь и здоровье ребенка, находившегося на руках у отца (потерпевшего). Факт угрозы безопасности ребенка подтверждается кадрами видео с места происшествия, размещенного в социальных сетях. В этой связи, в данном случае считаю необходимым привлечение лица к ответственности по уголовной статье "угроза", – написала Закиева.

По ее словам, в действующем законодательстве отсутствует статья, предусматривающая ответственность за создание ситуации, угрожающей безопасности и здоровью именно ребенка.

«Мною будет внесено соответствующее предложение в блок подготовленных изменений в законодательство по вопросам обеспечения безопасности детей. В целом, считаю, что в любой ситуации мы - взрослые - должны думать о детях», – заключила омбудсмен.

Накануне в кулуарах после заседания Правительства вице-министр внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил участие в драке бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова в одном из торгово-развлекательных центров столицы, сообщив, что дело возбуждено по статье "хулиганство".

В тот же день Шуменов опубликовал пост с оправданиями, в котором отметил, что его оппонент в драке использовал ребенка как щит.