Миллениалам предрекли безработицу и высокий уровень смертности

Представители так называемого поколения миллениалов, родившиеся в 1981-1996 годах, теряют здоровье быстрее по сравнению с предыдущим поколением X (родившимися в 1961-1981 годах), а смертность среди них почти в 1,5 раза выше. К такому выводу пришли в Федерации независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association, передает Ria.ru.
Главными проблемами миллениалов в отчете названы гипертония, высокий уровень холестерина, депрессия, высокий процент самоубийств и смертей от передозировок.
При этом специалисты выделяют миллениалов как самое образованное поколение, которое когда-либо видел мир. Но именно проблемы со здоровьем могут помешать им добиться успеха.
В докладе представлено два сценария. Базовый прогноз рассчитан на то, что миллениалам каким-то образом удастся исправить текущую тенденцию. Неблагоприятный прогноз предполагает, что в следующие десять лет все будет идти так же, как сейчас. Согласно этому сценарию, миллениалов ждет 40-процентное увеличение смертности по сравнению с поколением Х в том же возрасте. Кроме того, люди этого поколения потратят на лечение на треть больше, на это им потребуется около 4,5 тысячи долларов в год.
Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью. А многим представителям поколения 1981–1996 годов из-за недугов грозит безработица.