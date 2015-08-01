Минимальный запас Статьи 825 Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

Встреча казахстанского клуба, проходившая на Центральном стадионе Алматы, вызвала большой ажиотаж среди зрителей. Такой яростной и красивой поддержки уже не было давно. Тем примечательнее, что и сама игра получилась очень зрелищной, а праздник немного подпортил ответный гол британцев, который на 69-й минуте провел вышедший на замену Кенни Маклин.



А ведь начиналось все очень здорово. Хозяева поля с первых минут взяли инициативу в свои руки и большими силами пошли вперед. Европейцы явно не ожидали такого натиска и уже на 13-й минуте пропустили первый мяч. Гол в ворота гостей после шикарнейшей комбинации забил Михаил Бакаев.



Спустя 9 минут зрители вновь рукоплескали кайратовцам. Капитан команды Бауыржан Исламхан в одной из атак взял инициативу на себя и забил гол, который по итогам был признан самым красивым в Лиге Европы. Причем удар он нанес далеко из-за пределов штрафной «Абердина», но его так никто из соперников не смог остановить.



После перерыва, ведя со счетом 2:0, казахстанцы стали играть очень осторожно. Они по-прежнему продолжали угрожать воротам гостей, но при этом не забывали строго играть и в обороне. Можно было ожидать, что алматинцы еще больше увеличат свое преимущество, но порой им просто не хватало везения. В это же время британцам действительно повезло. Одна из немногочисленных их атак все-таки стала результативной.



Очень приятно, что в исполнительском мастерстве наши футболисты превзошли своих оппонентов, теперь лишь остается надеяться, что и в гостях (6 августа в Абердине) они сыграют столь же самоотверженно и добьются общей победы по итогам двух встреч.



Главный тренер алматинцев Владимир Вайсс так прокомментировал прошедший матч:



– Мы играли великолепно сегодня. Конечно, в заменах нам не повезло – вышедшие игроки не принесли пользы. Мы совершили одну ошибку: рикошетом от Бруно мяч попал сопернику, но это не его вина – это футбол.



По словам наставника "Абердина" Дерека Макиннеса, они явно недо­оценили соперника:



– Я был приятно поражен игрой хозяев. "Кайрат" сыграл в атакующий, интересный, заводной футбол – мы не ожидали такого прессинга. Теперь готовимся к ответному матчу. Будем делать все, чтобы он закончился в нашу пользу, – сказал он после матча.



