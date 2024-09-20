Министр обороны взял на особый контроль вопрос сохранения жизни военнослужащих

Армия
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Дана Аменова
корреспондент

Подробнее об этом на пресс-конференции на площадке СЦК рассказал заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе, генерал-майор Шайх-Хасан Жазыкбаев, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, министр обороны дал ряд поручений, касающихся усиления правопорядка в войсках, а также системы мер, направленных на сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

«В целях пресечения правонарушений в Вооруженных силах предпринимается множество мер. Например, система «Жауынгерлік дос» означает, что рядом с каждым прибывшим военнослужащим будет второй боевой друг. Его главная задача - уберечь и защитить его от других неприятных ситуаций. Кроме того, существует система «Пирамида», – сказал спикер.

Кроме того, военнослужащие могут связаться с родственниками через службу «Отбасымен бейнеқоңырау».

В каждом подразделении созданы родительские чаты. В целях предупреждения правонарушений функционируют профилактические кабинеты и телефоны доверия, к которым может обратиться каждый военнослужащий.

Кроме того, служебные помещения, в том числе казармы, оборудованы видеокамерами. Для этого в штат введена должность оператора.

Также ранее стало известно, что указом президента от 16 сентября 2024 года внесено дополнение в дисциплинарный устав Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК. 

#минобороны #военнослужащие #министр #контроль

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