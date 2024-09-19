Казахстанских военнослужащих будут наказывать за споры на деньги

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Указом президента от 16 сентября 2024 года внесено соответствующее дополнение в дисциплинарный устав Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК, сообщает Kazpravda.kz

Теперь участие в пари приравняли к серьезным дисциплинарным проступкам военнослужащих

«Проступками, дискредитирующими воинскую службу, являются действия военнослужащего, в том числе не связанные с исполнением обязанностей воинской службы, но явно подрывающие в глазах граждан авторитет воинской службы, а именно: участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности», - говорится в указе.

Ранее в документе речь шла только об участии в азартных играх.