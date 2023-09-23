Министры обороны и промышленности обсудили перспективы развития оборонно-промышленного комплекса

Министерство обороны готово поддержать развитие производств при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям, передает Kazpravda.kz со ссылкой на оборонное ведомство .

Фото: Минобороны РК

В своем послании народу Казахстана 1 сентября глава государства озвучил вопросы обеспечения армии высокотехнологичным вооружением и военной техникой, развития оборонно-промышленного комплекса, а также создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок.

В реализацию данных поручений в оборонном ведомстве проведено межведомственное совещание министерств обороны и промышленности и строительства РК, руководителей предприятий ОПК, где были всесторонне обсуждены имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения.

С учетом текущей геополитической ситуацией, санкционными ограничениями, нарушением логистических связей обсуждалась тематика диверсификации закупок вооружения и военной техники, необходимости поиска новых рынков поставок, с учетом военно-экономической безопасности государства.

Также были затронуты вопросы технического сопровождения и ремонта имеющегося парка вооружения и военной техники, освоение и локализация производства современных образцов ВВТ и боеприпасов.

«Министерство обороны, как основной получатель продукции государственного оборонного заказа, готово поддержать развитие производств, при условии соответствия продукции и услуг заданным техническим требованиям, качеству и оптимальным ценовым показателям», - сказал министр обороны.

Как отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков, роль министерства промышленности и строительства, как уполномоченного органа в сферах военно-технического сотрудничества и ОПК, первостепенна. Министерство обороны данный вопрос уже прорабатывает, необходимо объединить усилия. Важную роль в налаживании новых производств военной продукции должен сыграть Фонд развития ОПК, финансирование из которого должны получить только действительно востребованные проекты в интересах обороны.

В ходе совещания министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев сказал, что перед ведомством стоят задачи по доведению доли освоения технологии ремонта ВВТ – до 55%, модернизации – до 35%, современных производств – до 70%. Реализация поставленных задач будет достигнута за счет расширения военно-технического сотрудничества, а также предоставления кредитов по низкой ставке предприятиями оборонной промышленности через фонд развития оборонно-промышленного комплекса.