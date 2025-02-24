Минздрав обратился к казахстанцам по поводу нового коронавируса у летучих мышей

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Министерства здравоохранения РК, с начала текущего эпидсезона в республике зарегистрировано 3,1 млн случаев ОРВИ, что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого сезона, сообщает Kazpravda.kz

«В этом эпидсезоне зафиксировано 2 370 случаев лабораторно подтвержденного гриппа, что соответствует уровню прошлого эпидсезона. Против гриппа привито более 2,3 млн человек, что составляет 11,6% населения РК, при рекомендуемом ВОЗ не менее 10%. Для предупреждения заболевания рекомендуется соблюдать следующие меры профилактики: ограничить посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений; регулярно проветривать помещения; использовать антисептики или дезинфицирующие салфетки для обработки рук; ограничить контакт с больными людьми, обеспечить их изоляцию», – говорится в информации министерства.

В Минздраве отметили, что по коронавирусной инфекции ситуация в стране также остается стабильной - с начала года зарегистрировано 116 случаев КВИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 8 раз. Летальных случаев нет.

По данным последнего мониторинга, установлена циркуляция подварианта омикрон.

«В зарубежных СМИ появилась информация об обнаружении китайскими учеными нового коронавируса у летучих мышей (HKU5), который несет риск передачи от животного человеку. Однако на официальных сайтах ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний США и Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний официальная информация об этом вирусе отсутствует», – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Казахстане в целях снижения заболеваемости вирусными гепатитами планируется провести тотальный скрининг на выявление гепатитов В и С среди лиц старше 18 лет.