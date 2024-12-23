В Instagram продавали фейковые билеты на концерты популярных певцов

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Обманутые астанчане, которые не смогли попасть на выступление группы «Орда» по поддельным билетам, обратились в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Парень, создав в Instagram фейковый аккаунт, предлагал несуществующие билеты на концерты популярных певцов. Об обмане покупатели узнавали только в тот момент, когда их не пускали на концерт.

Таким же образом некоторых жителей города не пропустили по фальшивым QR-кодам на выступление популярного российского певца. Стоимость билетов варьировалась от 10-ти до 20-ти тысяч тенге. Сумма общего ущерба составляет около 200 тысяч тенге. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции района «Алматы» установили 18-летнего гражданина.

Оперативники смогли выявить подозреваемого через его банковский счет, куда потерпевшие отправляли денежные средства. Молодой человек дал признательные показания. В ходе расследования установлена причастность подозреваемого к 11-ти аналогичным эпизодам.