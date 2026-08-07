ОПГ незаконно добывала золото в Кызылординской области

Между правонарушителями были четко распределены роли
Сотрудники Департамента АФМ по Кызылординской области при координации прокуратуры и совместно с ДКНБ пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной добычей драгоценных металлов на территории Шиелийского района, сообщает Kazpravda.kz
По данным следствия, в урочище Жаманколь добывалось самородное золото, которое не требовало сложной промышленной переработки. Золото перевозилось в Алматы для дальнейшего сбыта, а полученные деньги распределялись между участниками схемы.
Также были четко распределены роли: одни привлекали старателей и организовывали добычу, другие отвечали за транспортировку и сбыт, третьи обеспечивали безопасность. Для сокрытия противоправной деятельности по периметру выставлялись дозорные, а мотоциклисты патрулировали прилегающую территорию, предупреждая о появлении посторонних и сотрудников госорганов.
При проведении обысков изъято более 500 граммов золотосодержащего сырья, 2 единицы специальной техники, 12 металлоискателей, а также 6 автомашин. Кроме того, обнаружены 2 пневматических пистолета и гладкоствольное ружье.
«13 участников помещены под стражу. Расследование продолжается», – проинформировали в надзорном органе.
Ранее Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы, незаконно добывавшей золото без соответствующих разрешительных документов в Маркакольском районе вблизи села Акбулак.