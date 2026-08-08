Казахстанский полицейский стал чемпионом международного турнира в Китае

Он нокаутировал соперника всего за 13 секунд

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На международном турнире NAIZA Diamond Fight Night, который прошел в Пекине. Инспектор специального отряда быстрого реагирования ДП Атырауской области Елдар Отаралы выступил в весовой категории до 61 кг и одержал победу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Спортсмен продемонстрировал явное превосходство над соперником и завершил поединок нокаутом всего на 13-й секунде первого раунда.

Таким образом, Елдар Отаралы в очередной раз доказал свое мастерство на международной арене и достойно представил Казахстан.