Жителя Шымкента наказали за нецензурные высказывания в прямом эфире TikTok

Мужчину арестовали на 10 суток
В Шымкенте полиция на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей с целью недопущения распространения противоправного контента и предупреждения нарушений общественного порядка. В ходе очередного мониторинга был выявлен 39-летний житель города, который во время прямого эфира в TikTok выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок, передает со ссылкой на пресс-службу МВД
По данному факту в отношении мужчины приняты меры в соответствии с законодательством. Ему назначен арест сроком на 10 суток.
«Полиция напоминает, что прямые эфиры и публикации в социальных сетях должны соответствовать требованиям законодательства. Стремление привлечь внимание, увеличить количество просмотров или получить популярность не освобождает от ответственности за нарушение общественного порядка и распространение противоправного контента. Закон един для всех — в том числе и в цифровом пространстве», — проинформировали в правоохранительных органах.