Жителя Шымкента наказали за нецензурные высказывания в прямом эфире TikTok

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В Шымкенте полиция на постоянной основе проводит мониторинг социальных сетей с целью недопущения распространения противоправного контента и предупреждения нарушений общественного порядка. В ходе очередного мониторинга был выявлен 39-летний житель города, который во время прямого эфира в TikTok выражался нецензурной бранью и нарушал общественный порядок, передает со ссылкой на пресс-службу МВД

По данному факту в отношении мужчины приняты меры в соответствии с законодательством. Ему назначен арест сроком на 10 суток.