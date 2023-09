Мотивов переливы

Международный фестиваль этнической музыки The Spirit of Turkistan проводится в древнем городе второй раз. Организаторы подчеркивают, что это самостоятельное уникальное музыкальное событие, вышедшее из бренда The Spirit of Tengri, который в текущем году отметил 10-летний юбилей и приобрел статус культурного проекта национального масштаба.

Про словам руководителя площадки фестиваля этнической музыки The Spirit of Turkistan Аиды Актановой, The Spirit of Tengri организовали под эгидой ЮНЕСКО в Казахстане. Первоначально он проводился только в Алматы, а уже второй год подряд его принимают в трех городах страны – Алматы, Астане и Туркестане.

В этом году организаторы привезли на фестиваль расширенный состав музыкантов. Наряду с творческими группами из соседних Узбекистана и Таджикистана выступили коллективы Veeble из Италии, Kerekes Band из Венгрии и Kolektif Istanbul из Турции. Казахстан представляли группы «Хассак», Tengri и DJ PUZA.

Фестиваль задуман в формате восточного базара, являющегося изюминкой любого тюркского города. Он в полной мере передает культурный код народа. Это как раз то место, где непременно человек получает впечатления, общается, узнает новости, пробует на вкус, покупает или обменивает.

Жители и гости города Туркестана окунулись в красочную и удивительную атмосферу восточного базара. Тут тебе самая что ни на есть аутентичная еда, разнообразные сладости, горы сухофруктов, обжигающая выпечка прямо из тандыра. Угощайся, пробуй, приобщайся к национальной кухне.

Свои произведения народного прикладного искусства представили на ярмарке ремесленников зергеры, резчики по дереву и специалисты по обработке кожи, мастера войлоковаляния и искусства гобелена, умело сочетающие древние традиции и современные технологии.

Отведав вкусную еду, накупив сувениров, самое время окунуться в стихию казахских национальных спортивных игр. Причем необязательно только смотреть, можно и участвовать. Тем более что для победителей организаторы предусмотрели призы, созданные мастерами Города ремесленников.

Атмосфера праздника обрела элементы карнавала, когда дети, да и взрослые тоже, воспользовались возможностью порадовать себя бесплатным «аквагримом» в восточном стиле. Гости могли также сфотографироваться с гигантскими казахскими героями в доспехах, полакомиться бесплатным мороженным.

А на площади KaravanSaray Arena между тем звучат колоритные этнические мелодии, песни, зажигательные ритмы танцев разных народов, заставляя публику двигаться в такт музыке, заряжающей всех своей энергетикой. Один за другим на сцену выходят музыкальные коллективы, завораживающие мелодии разносятся над вечерним городом.

Венгерская группа Kerekes Band, к примеру, порадовала публику музыкальным сюрпризом, включив в свой репертуар произведение великого Абая Кунанбаева «Көзімнің қарасы», а также виртуозно исполнив всемирно известный кюй и танец «Қара жорға».

Поистине The Spirit of Turkistan – яркое музыкальное шоу, основанное на исторических связях и современном диалоге между уникальными культурами различных народов мира.

Праздничный концерт показал, что миссия Международного фестиваля этнической музыки – объединение людей разных возрастов, национальнос­тей и интересов в стремлении к музыкальному и культурному обогащению, знакомство с самобытной музыкой мировых исполнителей – вполне выполнима. Зрители на несколько часов погрузились в удивительную атмосферу музыкального праздника, объединившего народы, культуры, музыкальные традиции под небом древнего Туркестана.