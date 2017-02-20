Мультфильм "Қазақ Елі" получил 3 награды на фестивале в Каире

Мультфильм "Қазақ Елі" был показан в конкурсной программе 10-го Международного форума анимационных фильмов в Каире и получил приз за лучший полнометражный фильм. Также почетный сертификат за музыку получили композитор Руслан Шыныкулов и музыкант Жанболат Адилов, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Казахфильм".
"Я очень рад, что наш фильм так высоко оценили за рубежом. Это придает уверенность и вдохновляет нас на новые победы! Поздравляю всю съемочную группу фильма", – сказал режиссер мультипликационной картины Батырхан Дауренбеков.
Международный форум анимационных фильмов в Каире проходит ежегодно в столице Египта в феврале. В этом году на форуме были представлены более 90 короткометражных и полнометражных мультфильмов из разных стран, в том числе из Казахстана, Германии, Швейцарии, США, Китая, России, Австралии, Франции, Сингапура, Словакии, Австрии, Австралии, ОАЭ, Южной Кореи и др.
Напомним, полнометражный анимационный фильм "Қазақ елі", снятый киностудией "САҚ-Дала" по заказу Министерства культуры и спорта РК, вышел в общенациональный прокат в мае 2016 года
. В ноябре 2016 года мультфильм был отобран в официальную конкурсную программу
Фестиваля Азиатского кино в Барселоне.
Создатели фильма отмечают, что язык мультфильма "Қазақ елі" максимально приближен к языку
, на котором говорили во времена Жанибека и Керея.
По информации автора сценария и продюсера киностудии "САҚ" Бахытжана Кулжабаева, представители оргкомитета Каннского фестиваля после просмотра трейлера
уже связались с создателями мультипликационного фильма и сообщили, что Россия, Германия, США и ОАЭ заявили о желании показать эту историческую ленту детям своих стран, и аниматоры в срочном порядке начали переводить фильм на русский, немецкий и английский языки.
Бюджет фильма составил 375 млн тенге
.
О фильме: Над степью Дешт-и-Кыпчак, где правят потомки Чингизхана, нависает угроза. Хан Абылхайр оказался под влиянием черных сил. Он видит в подрастающих Керее и Жанибеке соперников, претендентов на ханский трон, и старается уничтожить их. Но обученные наставником – старым батыром султаны осваивают науку боя, набираются знаний и премудрости управлять народом, преодолевать встречающиеся опасности. В решающем сражении Керей и Жанибек побеждают врага, ведут за собой народ и закладывают основу государства.
Главными консультантами фильма выступили: министр культуры и спорта Арыстанбек Мұхамедиұлы, доктор исторических наук Жамбыл Артыкбай, а также писатель, кинодраматург Дулат Исабеков. Режиссер картины – Батырхан Дауренбеков.