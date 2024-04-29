Названы сроки запуска цифровой библиотеки

«Цифровая библиотека» станет доступной в новом учебном году. Об этом сообщили на встрече министра просвещения со школьными библиотекарями в Алматы, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прошлого года по поручению главы государства в стране реализуется проект «Детская библиотека». Фонд школьных библиотек пополнился на 4,8 млн экземпляров книг, составив к концу года свыше 137 млн книг.

Республиканской научно-педагогической библиотекой сформирован список художественной литературы из 1770 произведений, рекомендованных к прочтению. На 200 тысяч увеличилось количество читающих школьников.

Министр просвещения отметил важную роль библиотекарей в воспитании и повышении культуры чтения у подрастающего поколения.

«Школьные библиотеки должны стать местом притяжения всех образовательных маршрутов. Сейчас проделывается колоссальная работа по модернизации читательских залов для пробуждения интереса к чтению книг и возрождения традиций семейного чтения. Открываются коворкинг-центры, проводятся творческие вечера. В начале этого года встречаясь здесь в Алматы с творческой интеллигенцией, мы запустили проект по продвижению казахской литературы. Теперь отечественные произведения доступны на сайтах школ, а наши юные авторы могут зарегистрироваться и также публиковать свои художественные и научные труды», - отметил Гани Бейсембаев.

Отдельно на встрече были обсуждены вопросы статуса школьных библиотекарей, прохождения курсов повышения квалификации и др. В завершение встречи глава ведомства наградил школьных библиотекарей за значительный труд в формировании читающей нации.