Народный артист Казахстана, России и Татарстана, лауреат Государственной премии Татарстана им. Габдуллы Тукая, почетный академик АН РТ Фуат Мансуров без преувеличения может быть назван легендарной личностью, чье творчество стало важным этапом в развитии музыкального и дирижерского искусства XX века.

На протяжении многих лет он возглавлял ведущие коллективы Казахстана, гастролируя с ними по всему миру. Его творческие заслуги были отмечены приглашением на должность главного дирижера Татарского театра оперы и балета, а затем – дирижера Большого театра в Москве. Записи со спектаклей, которыми дирижировал Фуат Мансуров, по праву считаются образцовыми и неизменно привлекают к себе внимание слушателей свежестью интерпретаций, глубоким прочтением классики и бережным отношением к музыкальным традициям.

Вечер памяти маэстро, прошедший на сцене Государственной концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой, стал ярким подтверждением того, что время не властно над подлинным искусством. В концертную программу вошли шедевры мировой музыки, исполненные солистами из Казахстана и Татарстана в сопровождении Казахского государственного симфонического оркестра «Қазақконцерта» и Академического оркестра казахских народных инструментов им. Таттимбета.

Народная артистка РК Айман Мусаходжаева вместе со своей ученицей Аминой Ахметжановой исполнили сольную партию Концерта для скрипки с оркестром Петра Чайковского. Это окрашенное ярким радостным колоритом произведение занимает одно из первых мест в мировом симфоническом искусстве. Исполнителям удалось раскрыть всю темпераментность музыки великого русского композитора, чьи сочинения сыграли знаковую роль в жизни Фуата Мансурова. Когда в 1967 году коллектив Ленинградской филармонии пригласил талантливого казахстанского дирижера выступить в Большом зале, он дебютировал с Первым фортепианным концертом Чайковского и сразу же завоевал признание самых искушенных слушателей.

Программу продолжила знаменитая Пятая симфония Бетховена в исполнении Казахского государственного симфонического оркестра «Қазақконцерта» под управлением народного артиста РК Абзала Мухитдинова. Задором и восторгом искрились «Танец с саблями» из балета «Гаяне» Арама Хачатуряна и «Исаның желдірмесі» Евгения Брусиловского. Ария Абая из одноименной оперы Ахмета Жубанова и Латыфа Хамиди раскрыла слушателям глубину драмы великого поэта, столк­нувшегося с непониманием современников. Хорошо запомнились публике татарские пес­ни «Мәтрүшкәләр» и «Китмә, сандугач», сюиты «Райхан» и «Зариф» Назиба Жиганова, «Осколки грусти» Саида Калыкова и Концертный этюд на тему Астора Пьяццоллы, сочиненный современным французским композитором Франком Анжелисом.

Концерт, состоявшийся в рамках проекта «Назиб Жиганов: мои друзья», воскресил в памяти гостей светлый образ Фуата Мансурова, смыслом и любовью всей жизни которого была «Музыка, Музыка с большой буквы».