В Байконыре прошел фестиваль «Дружба народов»

Статьи,Фестивали
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Праздник единства этносов в космической гавани страны проводится в девятый раз. По традиции фестиваль начался с Парада дружбы: по центральной площади города в национальных костюмах прошла 21 команда и члены жюри конкурсных программ.

фото администрации города Байконыра

Участников приветствовали специальный представитель Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай и глава администрации Байконыра Константин Бусыгин.

– Каждый, кто жил здесь, всегда болеет за родной город, – отметил Кайрат Нуртай. – Думаю, в ближайшем будущем Байконыр станет еще лучше и краше. От всей души желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Пусть наша дружба всегда будет такой же искренней и крепкой, а город растет, развивается и процветает!

– Сегодня я впервые вижу среди участников представителей Мексики, Индии, Японии, – подчеркнул Константин Бусыгин. – Хочу поблагодарить организаторов за то, что мы, и в первую очередь молодое поколение, имеем возможность соприкоснуться с культурой, историей этих стран. Пусть фестиваль будет наполнен искренней радостью и добрыми чувствами!

После церемонии открытия участники взялись за руки и закружились в «Хороводе дружбы», символизирую­щем единство, взаимопонимание и добрососедство народов мира. А одной из самых оживленных зон фестиваля стала конкурсная площадка «Народные игры», особенно полюбившаяся детворе. Ребята с удовольствием соревновались, выполняли задания и поддерживали друг друга. Запомнилась всем команда Аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК – «Коре сарам», выступавшая под ритмичный бой корейских барабанов.

Понравилась зрителям и национальная игра тухо: забросить тонкую палочку в узкое горлышко деревянного сосуда удалось далеко не всем. Попробовать свои силы решили и представители жюри. Так спортивное задание превратилось в настоящее представление. Как отметили участники, в такие моменты раскрывается истинная суть фестиваля «Дружба народов» – как площадки, где встречаются разные культуры и традиции, в том числе спортивные.

Яркой частью праздника стали выставки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства. На Арбате прошли конкурсы-выставки «Кукла моего народа» и «Натюрморт моего народа». Оригинальные работы, отражающие красоту и самобытность национальных культур, необычные технические решения впечатлили не только детей, но и взрослых. В экспозиции были представлены традиционные куклы в этнических костюмах, а в разделе изобразительного искусства зрители оценили многообразие художественных приемов – от классической живописи до современной графики.

Состоялся и всеми любимый конкурс-выставка «С миру по рецепту!», объединивший кулинарные традиции казахской, русской, корейской, узбекской, грузинской, индийской, мексиканской, турецкой и ряда других национальных кухонь. Презентуя угощения, участники делились старинными рецептами и кулинарными секретами. Особое внимание гостей привлекли эстетичная подача, праздничная сервировка столов и, конечно, дегустация угощений.

#фестиваль #Байконыр #Дружба народов

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