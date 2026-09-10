Соединяя страны и сердца

Около 100 мероприятий пройдут в этом году в Западно-Казахстанской области в рамках месячника по развитию и пропаганде языков. В числе первых в его календарном плане стал традиционный общенациональный фестиваль «Тіл – тұтастық туы», собравший в Центре искусств «Атамекен» города Уральска представителей разных этносов, ученых, педагогов, общественных деятелей, всех тех, кто занимается продвижением государственного языка. Почетными гостями стали делегаты международного форума «Алтын көпір».

– Язык – это бесценное сокровище, посредством которого из поколения в поколение передается история, культура и мировоззрение народа. В новой Конституции прописано, что государство заботится о создании условий для изучения и развития языков единого народа Казахстана. Укрепление основ государственного языка – общая задача всего общества, – подчеркнул в приветственном слове аким области Нариман Турегалиев. – Ежегодно тысячи наших соотечественников проходят бесплатные курсы обучения государственному языку. На сегодня в регионе 70 процентов школьников, в том числе 78 процентов детей, принятых в первый класс, обучаются на казахском. По итогам II квартала этого года доля документооборота на госязыке в местных исполнительных органах области составила 98 процентов. Каждый руководитель должен быть заинтересован в продолжении этой работы на системной основе. Пусть роль государственного языка растет, а его значение всегда остается высоким.

В регионе идет системная работа по созданию условий для повышения уровня языковой грамотности. В 2025-м при акимате Уральска открылся учебно-методический центр обучения и развития языка, на базе которого проводятся бесплатные курсы. Чтобы пополнить медиапространство казахоязычным контентом, в этом году был организован семинар «Алгоритмы размещения статей в интернет-энциклопедии «Википедия». На постоянной основе повышают квалификацию делопроизводители госорганов и частных компаний. В сентябре в Уральске прошла научно-практическая конференция «Роль государственных органов в расширении сферы применения государственного языка в судопроизводстве», объединившая представителей правоохранительных органов региона, ученых в области юриспруденции.

По окончании фестиваля состоялось пленарное заседание международного форума «Алтын көпір». Стартовавший в 2019 году проект, инициатором которого стал директор Фонда содействия научным исследованиям Айбулат Курумбаев, предоставляет возможность этническим казахам, проживающим за пределами Казахстана, возвратиться к истокам нацио­нальной культуры и традиций. Год от года меняется формат его проведения и состав участников, но неизменной остается цель – укрепление культурных и общественных связей с соотечественниками, сохранение национальной идентичности, родного языка, исторической памяти, традиций и духовного наследия казахского народа. В этот раз членами делегации стали руководители казахских национально-культурных центров, ученые, историки, преподаватели, предприниматели, деятели культуры, представители общественных и молодежных организаций из Узбекистана, Кыргызстана и приграничных регионов России.

Традиционно форум проходит несколько дней. В рамках его культурно-познавательной программы делегаты побывали на обзорных экскурсиях по историческим и культурным достопримечательностям Уральска. Посетив музей-заповедник «Хан Ордасы», они смогли прочувствовать атмосферу жизни и быта степняков, больше узнать об истории создания и развития Букеевской Орды, чей 225-летний юбилей регион отмечает в этом году.

Сегодня форум полностью отражает свое название и служит золотым мостом, соединяющим зарубежных соотечественников с исторической родиной, объединяющим поколения, страны и судьбы.

Так, Нурум и Асель Джангалиевы познакомились в Уральске в 2024 году. У Нурума своя частная школа по математике в Астрахани. Асель в Омске возглавляла работу казахского центра детского молодежного творчества «Айтумар» и руководила областным ансамблем казахского танца «Айгерим». Вернувшись домой, молодые люди продолжили общение, которое переросло в глубокое светлое чувство. В этом году они связали себя узами брака. С этим событием молодых от лица всех участников форума поздравил аким ЗКО Нариман Турегалиев.