МВД обратилось к водителям

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Обращение касалось соблюдения ПДД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Замглавы комитета адмполиции МВД Алибек Кениспаев призвал водителей не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Кениспаев привел недавний пример ДТП, виновник которого, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, хотя за некоторое время до происшествия был остановлен сотрудниками полиции и предупрежден о соблюдении ПДД.

«В результате данного происшествия погибли четыре человека. В этой связи еще раз призываю водителей соблюдать правила, быть внимательными на дорогах, не подвергать опасности себя, пассажиров и других участников дорожного движения. Помните, что соблюдение правил дорожного движения является залогом вашей безопасности и безопасности окружающих», – сообщил он. 

Он отметил, что сотрудники полиции на постоянной основе проводят разъяснительную и профилактическую работу по недопущению аварий, а также пресечению нарушений правил.

На загородных трассах с этой целью ежедневно несут службу порядка 1,5 тысяч патрульных полицейских, при этом каждым автоэкипажем обслуживается маршрут протяженностью 50 км. Вместе с тем, как показывает анализ, водители зачастую пренебрегают правилами дорожного движения, не соблюдают скоростной режим, выезжают на встречную полосу.

 

#ДТП #МВД #ПДД

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