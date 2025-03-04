МВД пресекло поставку кокаина в Астану стоимостью 100 млн тенге

Фото: Polisia.kz

В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта.

В результате оперативных мероприятий изъято более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 100 млн тенге.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.