МВД пресекло поставку кокаина в Астану стоимостью 100 млн тенге

Криминал,Закон и Порядок
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Задержан 24-летний мужчина,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

В Астане сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности совместно с сотрудниками службы государственной охраны задержали 24-летнего мужчину. Во время обыска в его квартире обнаружены крупные партии наркотиков и оборудование для их сбыта.

В результате оперативных мероприятий изъято более 600 граммов кокаина, свыше 130 граммов смолы каннабиса и более 30 граммов масла каннабиса. Общая стоимость наркотиков на черном рынке составляет более 100 млн тенге.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

#Астана #МВД #кокаин

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