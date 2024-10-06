МВД о референдуме: Нарушений общественного порядка не было

Референдум
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Генеральной прокуратурой и МВД РК были приняты все меры для обеспечения законности и правопорядка в ходе проведения референдума. Об этом сообщили представители ведомств в ходе брифинга на площадке СЦК, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: СЦК

Как отметил начальник Управления службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов, органами прокуратуры обеспечено соблюдение законности в ходе подготовки и проведения республиканского референдума. По его словам, всего в день голосования установлено 2 нарушения, которые касались фактов незаконного опроса и незаконной агитации. Во всех случаях граждане признали вину и на них наложены административные штрафы.

«На данный час в органы прокуратуры поступило 3 обращения. В них граждане затрагивали вопросы процесса голосования и наименований участковых комиссий референдума. В этой связи все обращения прокурорами направлены по компетенции в территориальные комиссии референдума. В судебные органы исковые заявления не поступали», - сказал спикер.

Официальный представитель МВД РК Шынгыс Алекешев в свою очередь отметил, что МВД продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности и по завершению республиканского референдума.

«Можно отметить, что органы внутренних дел выполнили поставленные задачи. Приняты необходимые меры по охране общественного порядка, а также обеспечена безопасная работа наблюдателей и возможность гражданам свободно участвовать в референдуме. Нарушений общественного порядка ни на одном из 10 тыс. участков референдума не допущено. В настоящее время продолжается подсчет голосов, ситуация на участках референдума все также стабильная», - сказал официальный представитель МВД РК.

По его словам, после завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат сопровождение бюллетеней и протоколов в региональные комиссии референдума.

#МВД #референдум

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