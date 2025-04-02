МВД выступило с заявлением по поводу регистрации мопедов

Транспорт,Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

За несколько дней до наступления дедлайна альтернативный транспорт необходимо поставить на учет, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД напомнили, что с 5 апреля текущего года эксплуатация незарегистрированных мопедов будет запрещена.

Кроме того, управлять мопедами можно будет только при наличии водительского удостоверения с любой из следующих категорий – А1, А или В.

«Для удобства граждан МВД и НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»» изменили график работы ЦОНов.Теперь сдать документы для регистрации мопедов можно в будние дни до 19.00 часов, в субботу – до 14.00 часов. На сегодня уже зарегистрировано порядка 17 тысяч мопедов», – говорится в информации.

Также в ведомстве призвали граждан не откладывать данную процедуру на последний день, так как можно столкнуться с очередями в ЦОНах или получить штраф за эксплуатацию незарегистрированного мопеда.

Ранее правоохранители напомнили, что до завершения кампании по регистрации мопедов остаются считанные дни.

#МВД #заявление #регистрация #мопеды

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