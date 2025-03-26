МВД обратилось к владельцам мопедов

Правоохранители напомнили, что до завершения кампании по регистрации мопедов остаются считанные дни, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С 5 апреля мопеды, не прошедшие официальную регистрацию, будут помещены на специализированную штрафстоянку, а к их владельцам будут применены меры в соответствии с административным законодательством РК.

«Призываем вас к сознательности и законопослушанию! Регистрация транспорта — это не просто требование закона, но и ваша безопасность на дорогах. Позаботьтесь о своих правах и избегите неприятных последствий», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, для регистрации транспортного средства нужно обратиться в СпецЦОН по месту жительства.