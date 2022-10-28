"Мы будем бороться дальше" – Биртанов

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов в кулуарах суда заявил о планах обжаловать решение суда, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я частично удовлетворен – то, что признан невиновным по эпизоду санавиации. Что касается эпизода платформы – конечно, я не удовлетворен. Я себя считаю невиновным. В соответствии с законом, у меня есть право обжаловать данное решение. Мы им обязательно воспользуемся, поэтому тут вопрос еще открытый. Будем дальше бороться, доказывать свою правоту», - сказал Биртанов.

Он отметил, что защита предоставила суду достаточно доказательств о том, что версия обвинения ничем не доказывается.

«Платформа вполне работоспособный продукт, она должна будет использоваться – и этого никто не скрывает. Поэтому нам не понятен иск Минздрава – почему мы с Абишевым должны полтора миллиарда заплатить?! Эти деньги поступили на счет хорватской компании. Если Минздрав считает, что их интересы ущемлены, я полагаю, что они должны взыскивать с хорватской компании. Полагаю, что и хорватская компания в стороне не останется, поскольку решение это спорное. Сейчас не место эмоциям, мы посоветуемся со своими адвокатами, но будем бороться дальше, чтобы доказать отсутствие преступления с нашей стороны», - резюмировал Биртанов.