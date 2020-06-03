На латиницу будем переходить постепенно – Токаев

Казахстанское общество будет переходить на латиницу постепенно. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью "Комсомольской правде", передает Kazpravda.kz.
Корреспондент "Комсомольской правды" отметил, что в Казахстане идет процесс перехода с кириллицы на латиницу. По его словам, это в некоторой степени вызывает определенное беспокойство в России, учитывая нашу общую многолетнюю историю, культурно-духовную близость.
"Данный процесс инициировал Первый Президент Назарбаев в рамках концепции духовной модернизации. Он неоднократно заявлял, что перевод на латиницу коснется только казахского языка, на положение русского языка это никак не повлияет.
Мировое информационное пространство в результате ускоренного внедрения новых технологий стремительно трансформируется. Нашим детям предстоит органично вписаться в новые реалии, поскольку основной информационный поток опирается на латинскую графику.
Модернизация казахского алфавита продиктована желанием расширить коммуникационные возможности казахского языка.
В то же время мы будем переходить на латиницу постепенно, без искусственного ускорения, с учетом опыта центрально-азиатских государств. Ведь речь идет не о простом переложении с кириллицы на латиницу, а о реформе орфографии казахского языка. Кроме того, нельзя забывать, что все значимые произведения классиков казахской литературы были созданы на кириллице, многие поколения казахов получили и получают образование именно на кириллице. Поэтому поспешность может навредить этому большому делу, нужно подойти к нему вдумчиво", – заявил Президент РК.